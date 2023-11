In der Regionalliga: Ehemaliger Trainer der U23 des FC Schalke 04 findet einen neuen Job

Dreieinhalb Jahre verbrachte Torsten Fröhling bei der U23-Mannschaft des FC Schalke 04. Nun hat er eine neue Aufgabe gefunden.

15 Spiele und nur 14 Punkte: Der SC Weiche Flensburg 08 hat auf die anhaltend schwachen sportlichen Leistungen und Ergebnisse reagiert und den bisherigen Cheftrainer Benjamin Eta freigestellt.

Ab sofort übernimmt Torsten Fröhling das Ruder beim Regionalligisten aus der Nord-Staffel. Der 57-jährige Fußballlehrer kommt gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern und war zuletzt beim FC Schalke 04 II in der Regionalliga West tätig.

Fröhling war vom 1. Juli 2018 bis zum 22. März 2022 auf Schalke tätig. Sein Ende in Gelsenkirchen sollte vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm landen, bevor sich Schalke und Fröhling doch noch einigen - RevierSport berichtete.

Seine erste Trainingseinheit wird Fröhling bereits am Mittwochnachmittag (15. November 2023) in Flensburg abhalten und Benjamin Eta beerben.

Torsten Fröhling war schon als Trainer beim FC Altona 03, Holstein Kiel II, VfB Oldenburg, 1860 München, SV Wehen Wiesbaden und zuletzt FC Schalke 04 II tätig.

Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen bedauert den Schritt sehr. Er sagt: "Wir haben bis zum letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV II gehofft, dass wir zusammen die Kurve bekommen. Aber nach dem 9. Heimspiel ohne Sieg haben wir uns in der sportlichen Leitung dazu entschieden, dass wir noch vor der Winterpause einen neuen Impuls setzen wollen."

Der ehemalige Kapitän des SC Weiche bekennt: "Benjamin Eta ist ein Fußball-Fachmann, ein Analytiker und ein hervorragender Trainer. Das haben wir hier in Flensburg bei seiner ersten Station in der Regionalliga erfahren dürfen. Wir hätten sehr gern mit ihm weitergearbeitet, zumal es auch menschlich passte. Aber leider müssen wir erkennen, dass wir uns in einer sportlich gefährlichen Situation befinden und uns die Ergebnisse gefehlt haben."

In Flensburg hofft man nun, dass Fröhling die Kurve bekommt und die Mannschaft wieder nach oben führt. Jürgensen sagt: "Er ist ein Mann aus dem Norden, der schon bei Altona 93, Holstein Kiel und dem VfB Oldenburg im Herrenbereich gearbeitet hat."

Sein Partner als Geschäftsführer beim SC Weiche, Harald Uhr, ergänzt: "Wir haben uns ganz bewusst für einen erfahrenen Trainer entschieden, der nicht nur den Norden kennt, sondern auf seinen Stationen auch solche beziehungsweise ähnliche Situationen bereits gemeistert hat, indem er die Mannschaften, die er übernahm, stabilisieren konnte."