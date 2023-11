Spannung pur in der Regionalliga Südwest! Die TSG Hoffenheim II hat sich auf den zweiten Tabellenplatz hochgearbeitet.

Während der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West für Furore sorgt und völlig überraschend bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln II hat, ist die Spitzengruppe in der Südwest-Staffel deutlich enger beisammen. Zwischen Platz eins und Rang sieben liegen gerade einmal vier Punkte.

Mitten drin in dieser Spitzengruppe ist die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim mit Trainer Vincent Wagner. Die Wagner-Elf ist aktuell die Mannschaft der Stunde und konnte die vergangenen fünf Liga-Partien allesamt gewinnen - mit einem Torverhältnis von 16:1!

Durch diese starke Serie kletterte die TSG-Reserve auf den zweiten Tabellenplatz und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Bereits in der letzten Saison spielte Hoffenheim eine gute Runde und wurde Dritter. Dass der Erfolg der vergangenen Spielzeit keine Eintagsfliege war, untermauert die Mannschaft in dieser Saison.

Am vergangenen Spieltag konnte der Tabellenzweite die Auswärtspartie beim FSV Frankfurt knapp mit 1:0 für sich entscheiden - auch dank Profiunterstützung. Denn: Siegtorschütze war Tom Bischof. Das 18-jährige Top-Talent kann bereits auf 17 Bundesliga-Einsätze zurückblicken und laut dem Portal transfermarkt.de einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro aufweisen. In der 48. Minute erzielte er das Tor des Tages.

Wir hätten die Situation einfacher gestalten können, wenn wir unsere Kontersituationen besser ausgespielt hätten. Es war bis zum Ende eng, letztlich sind wir der glückliche, aber auch nicht ganz unverdiente Sieger. Vincent Wagner.

Entsprechend froh zeigte sich Coach Wagner nach dem Abpfiff. Sein Fazit lautete: "Frankfurt ist mit einer guten Dynamik ins Spiel gegangen, wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Im Laufe der ersten Hälfte haben wir uns gesteigert, aber nicht immer die richtigen Lösungen gefunden. Im zweiten Durchgang gehen wir früh in Führung. Bei solchen Verhältnissen mit dem vielen Regen musst du das Spiel am Ende dann mit 1:0 nach Hause bringen. Wir hätten die Situation einfacher gestalten können, wenn wir unsere Kontersituationen besser ausgespielt hätten. Es war bis zum Ende eng, letztlich sind wir der glückliche, aber auch nicht ganz unverdiente Sieger."

Seit dem 01. Juli 2022 ist Vincent Wagner bei der U23 der TSG Hoffenheim tätig. In 50 Spielen holte er im Schnitt zwei Punkte pro Partie. Zuvor arbeitete er im Jugendbereich bei Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg und VfL Bochum. Seine schönste Zeit in seiner aktiven Laufbahn hatte der 37-Jährige an der Hafenstraße: Für RWE bestritt er 113 Pflichtspiele.