Regionalliga West: Backhaus verliert in Bocholt erstmals, Ahlen schockt Düren

Auch der 14. Spieltag der Regionalliga West hatte einiges zu bieten. Während Tabellenführer 1. FC Bocholt gegen Aachen gewinnt, verliert Düren überraschend.

14. Spieltag der Regionalliga West. Nachdem das Aufsteigerduell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und der SSVg Velbert am Freitagabend 1:1 endete, standen am Samstag die übrigen acht Partien auf dem Programm.

Ein echtes Spitzenspiel gab es im ausverkauften Stadion am Hünting zu sehen. Denn mit dem Tabellenführer 1. FC Bocholt und Alemannia Aachen trafen hier die beiden formstärksten Mannschaften der Liga aufeinander.

Zu Beginn entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Hausherren nach anfänglichem Abtasten zuerst trafen. Marc Beckert versenkte eine Volleyabnahme aus rund 20 Metern und brachte Bocholt in Führung (26.). Die Aachener wollten antworten, mussten jedoch mit dem Rückstand in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelten die Kaiserstädter zu wenig Torgefahr. Und so entschied der FCB die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft: Zunächst veredelte Malek Fakhro einen Konter, ehe Mergim Fejzullahu vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit das 3:0 markierte.

Ahlen schockt Düren - Schalke II verliert spät

Bei der Heimkehr des Wuppertaler SV gegen Fortuna Köln setzte der WSV seinen Lauf gegen den Tabellenzweiten fort. Rot-Weiß Oberhausen reiste ersatzgeschwächt zum SV Rödinghausen und vermieste dem neuen Rödinghauser Trainer den Einstand. (Zum Spielbericht.)

Der 1. FC Düren war als Tabellendritter klarer Favorit gegen Schlusslicht Rot Weiss Ahlen und ging auch mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang schockten die Ahlener den FCD dann. Zunächst glich Ömer Uzun aus (51.), Luka Tankulic drehte die Partie mit einem sehenswerten Distanzschuss dann sogar komplett (66.). Serhat Koruk (80.) sorgte dann in der Schlussphase für den 3:1-Sieg, den ersten unter Trainer Björn Joppe.

Die U23 von Schalke 04 empfing den FC Gütersloh und verlor die Partie in den Schlusssekunden. Patrik Twardzik (90.+3) erzielte nach einer Ecke den 3:2-Siegtreffer für den Aufsteiger, bei dem zuvor Lennard Rolf (8.) und Markus Esko (63.) trafen. Bei den Schalkern drehten Pierre Michel Lasogga (32.) und Joey Müller (58.) die Partie zwischenzeitlich.

Für Jens Langeneke gab es indes den ersten Sieg als Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf. Im Duell der Zweitvertretungen bei Borussia Mönchengladbach II gewann die Fortuna 3:1. Die U21 des 1. FC Köln besiegte den SV Lippstadt 2:0, die Partie SC Paderborn II - SC Wiedenbrück endete 2:2.