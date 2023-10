Regionalliga: Ehemaliger BVB-II-Spieler - SV Meppen präsentiert neuen Sportchef

Für den SV Meppen läuft es unter Trainer Adrian Alipour, der vor einigen Wochen für Ernst Middendorp übernommen hatte, hervorragend. Nun kommt auch ein neuer Sportchef.

Der SV Meppen konnte am vergangenen Spieltag Weiche Flensburg vor rund 5700 Zuschauern mit 3:2 besiegen. Für Trainer Adrian Alipour, einst Coach des ASC 09 Dortmund und Wuppertaler SV, war es der sechste Sieg im neunten Spiel als Meppener Cheftrainer.

Meppen liegt aktuell sieben Punkte hinter Liga-Primus Phönix Lübeck zurück. Die Rückkehr in die 3. Liga ist noch nicht abgehakt.

Der Nord-Regionalligist bastelt weiter an seinen Strukturen und hat nun einen neuen Sportlichen Leiter gefunden: David Vrzogic wird ab sofort dieses Amt bekleiden und ist damit Bindeglied zwischen Mannschaft und Sportvorstand Heiner Beckmann. Nach dem Aus von Ernst Middendorp Mitte August hat der SVM den Posten somit neu besetzt. Zuvor war Middendorp als Trainer und Sportchef in Personalunion tätig.

Einstellung von Vrzogic "die logische Konsequenz"

"Wir kennen David schon seit vielen Jahren und er kennt den SV Meppen wie kaum ein anderer. David in dieses Amt zu hieven, ist die logische Konsequenz unserer Verjüngungskur nach dem Abstieg aus der 3. Liga", sagt Andreas Kremer, Vorstandssprecher des SV Meppen. "Wir haben vollstes Vertrauen in seine Arbeit und sind der Überzeugung, in der Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainerteam und der Unterstützung von Heiner Beckmann den nächsten richtigen Schritt zu gehen. Um wieder in die 3. Liga zurückzukehren wird David im Amt als Sportlicher Leiter die Professionalisierung im sportlichen Bereich weiter vorantreiben."

Vrzogic zeigt sich dankbar, um das Vertrauen, das von den Verantwortlichen des SVM in ihn gesteckt wird. "Die Möglichkeit, als neuer Sportlicher Leiter beim SV Meppen zu agieren, ist für mich eine äußerst spannende und zugleich verantwortungsvolle Herausforderungg", freut sich Vrzogic.

"Gemeinsam im Team wollen wir den nächsten Step gehen, um weiter Strukturen zu schaffen und unsere Ziele zu erreichen. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und ehrlich. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame Zeit."

Stationen bei BVB II, Bayern II, Ahlen und Aachen

Der 34-Jährige kennt den Verein sowie die Trainer, Spieler und Jugendspieler in- und auswendig. Zwischen 2016 und 2020 absolvierte der gebürtige Wuppertaler 62 Pflichtspiele (1 Tor, 5 Vorlagen) für den SV Meppen und gehörte somit zu den Aufstiegshelden, die 2017 in die 3. Liga geklettert sind.

Anschließend ließ der B-Plus-Lizenzinhaber, der zuvor für Borussia Dortmund II (59 Spiele), Rot Weiss Ahlen (37), Bayern München II (47), Dynamo Dresden (33) und Alemannia Aachen (21) aktiv war, beim ASC Wielen die aktive Laufbahn ausklingen. Seit Sommer 2020 hat Vrzogic verschiedene Trainertätigkeiten beim NLZ Emsland des SV Meppen durchlaufen. Seit März 2022 ist er hauptamtlich für das NLZ Emsland des SV Meppen mitverantwortlich, Trainer der U16 und nun Sportchef der Profis.