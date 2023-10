Alemannia Aachen: Große Kulisse sieht nächsten Erfolg - schwere Verletzung überschattet Sieg

Alemannia Aachen surft weiter auf der Erfolgswelle. Am Samstag blieben die Kaiserstädter auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Sie siegten wieder!

Vor einer großen Kulisse von 12.200 Fans auf dem Tivoli besiegte Alemannia Aachen die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn mit 2:1. Es war der vierte Sieg in Folge und das neunte Spiel in Serie, das die Aachener ungeschlagen blieben.

Das ist natürlich auch ein großer Verdienst von Heiner Backhaus, der seit sieben Begegnungen bei der Alemannia in der Verantwortung steht.

"Wir haben jetzt das vierte Spiel in Folge gewonnen. Und jetzt geht es weiter. Ich hoffe auf eine schwarz-gelbe Karawane in Bocholt. Da wollen wir dann den fünften Sieg in Folge einfahren", betonte Backhaus, der sich nicht so richtig über den Sieg freuen konnte.

Der Grund: Aldin Dervisevic. Der 21-jährige Abwehrspieler blieb im Rasen hängen, der Fuß klappte nach hinten. Das Eigengewächs musste noch auf dem Spielfeld minutenlang notversorgt, inklusive einer Infusion, werden. Am Spielfeldrand rief Backhaus seine Mannschaft zusammen. Später sagte er auf der Pressekonferenz: "Ich habe noch nie erlebt, dass Spieler auf dem Platz anfangen zu weinen. Wir haben uns eingeschworen, dass wir den Sieg für Aldin holen."

Backhaus weiter: "Die Verletzung von Aldin ist natürlich sehr bitter. Das ist ein Junge, der hier groß geworden ist, der hier eine große Zukunft vor sich hat. Aber wichtig ist erst einmal, dass wir die Diagnose kennen. Aber ich kann den Jungen beruhigen: wir werden geduldig auf ihn warten und weiter auf ihn setzen."

Die Statistik zum Spiel

Alemannia Aachen: Johnen – Strujic, Scepanik, Rumpf, Hanraths, Dervisevic (59. Uzelac), Heinz (79. Brasnic), Müller (79. Schwermann), Ramaj (54. Schaub), Pagliuca, Winter

SC Paderborn 07 U21: Schulz – Brackelmann, Ens, Donner (67. Zobel) – Stamm (76. Krumme), Bilogrevic (76. Klefisch), Bravo-Sanchez, Brandt (46. Kojic) – Ansah, Flotho, Vega Zambrano (80. Gleissner)

Schiedsrichter: Selim Erk

Tore: 1:0 (8.) Heinz, 2:0 (45.) Heinz, 2:1 (88.) Krumme

Gelbe Karten: Strujic, Ramaj - Flotho, Stamm

Bes. Vorkommnis: Rote Karte wegen Reklamierens Ayhan Tumani (90.), Sportlicher Leiter des SC Paderborns II

Zuschauer: 12.200