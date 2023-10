Regionalliga West: Backhaus-Serie hält an - Rot Weiss Ahlen am Boden

Alemannia Aachen setzte den Aufwärtstrend unter Trainer Heiner Backhaus fort und besiegte Rot Weiss Ahlen am 12. Spieltag der Regionalliga West mit 4:1 (1:0).

Am 12. Spieltag der Regionalliga West feierte Alemannia Aachen einen weiteren Sieg. Die Kaiserstädter besiegten Schlusslicht Rot Weiss Ahlen im Wersestadion vor 1860 Zuschauern, darunter zahlreiche mitgereiste Alemannia-Fans mit 4:1 (1:0).

Damit bleiben die Aachener unter Trainer Heiner Backhaus weiter ungeschlagen. In den bislang sechs Partien unter seiner Regie gelangen der Alemannia nun vier Siege und zwei Unentschieden. Trotz des deutlichen Erfolgs war Backhaus vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit unzufrieden: "Wir haben in der ersten Hälfte den Kampf nicht angenommen und nicht das gezeigt, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat."

Mit der ersten Chance traf Lukas Scepanik zur frühen Führung (5.), danach ließ seine Mannschaft aus Sicht des Aachen-Coachs zu sehr nach: "Wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das wird in Zukunft nicht mehr reichen. Da haben wir unser Glück mittlerweile aufgebraucht."

Dafür zeigte die Backhaus-Elf im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht. "Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und wir konnten unsere Spitzen immer wieder in tiefe Räume schicken. Das Spiel stand nach dem 2:1 auf der Kippe, da hatten wir etwas Glück. Doch der Elfmeter zum 3:1 war dann wohl spielentscheidend. Die Spieler, die von der Bank kamen, haben die Partie maßgeblich mitentschieden und das zeichnet unsere Mannschaft aus", lobte der 41-Jährige.

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Marino (46. de Lemos), Buckesfeld, Reithmeir, Borgmann - Tsuda (46. Cvetkovic), Altun (82. Andzouana) - Coleman (64. Uzun), Tankulic, Kyere - Debrah (71. Firat) Alemannia Aachen: Johnen - Winter (46. Afamefuna), Hanraths, Dervisevic, Strujic - Bapoh (78. Statovci), Müller (73. Rumpf), Pagliuca (73. Schwermann) - Ramaj, Heinz (60. Brasnic), Scepanik Zuschauer: 1860 Schiedsrichter: Nils Hasse Tore: 0:1 Scepanik (5.), 0:2 Pagliuca (56.), 1:2 Uzun (70.), 1:3 Brasnic (79.), 1:4 Scepanik (86.)

Bei Tabellenschlusslicht Rot Weiss Ahlen hingegen läuft es weiterhin alles andere als rund, sowohl auf als auch neben dem Platz. Interimstrainer Orhan Özkara, der seit Wochen mit den Verantwortlichen nach einem neuen Cheftrainer sucht, benannte die Defizite seiner Truppe: "Was uns seit Wochen fehlt, ist die Effizienz vorm Tor. Es ist ziemlich enttäuschend, dass wir von Woche von Woche phasenweise ordentlich spielen und uns immer wieder die Chancenverwertung zurückwirft. Das tut weh."

Der unglückliche Spielverlauf aus Sicht der Ahlener sowie individuelle Fehler sorgten dafür, dass RWA erneut keine Punkte holte. "Wir hätten das 2:2 erzielen können, aber der Elfmeter zum 1:3 bricht uns dann letztlich das Genick. Am Ende ist das 1:4 schwer zu schlucken, aber wir müssen weiter an unseren Tugenden arbeiten und schleunigst unsere Effizienz verbessern. Anders wird es nicht möglich sein, die Klasse zu halten", gibt Özkara die Marschroute vor.