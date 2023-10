FC Wegberg-Beeck: Zuhause eine Macht, in der Fremde Punktelieferant

Dass Aufsteiger ihre Punkte vor allem Zuhause einfahren wollen, hört man oft. Der FC Wegberg-Beeck schafft das in der Regionalliga West derzeit fast perfekt.

Zum Start in den 12. Spieltag der Regionalliga West hat der FC Wegberg-Beeck seinen fünften Saisonsieg eingefahren. Gegen die U21 des SC Paderborn 07 gewannen die Hausherren nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen mit 3:2 (2:1) und bleiben im eigenen Stadion ein unangenehmer Stolperstein.

Dabei waren die Paderborner im Aufsteiger-Duell gut in die Partie gestartet, Jascha Brandt erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0 für die Gäste. Doch davon ließen sich die Beecker nicht schocken. Durch Marc Kleefisch (29.) und Finn Stromberg (37.) drehten sie die Partie noch in der ersten Halbzeit. So ging es mit einem 2:1 für die Gastgeber in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang kam der SCP durch Medin Kojic zwar kurzzeitig zum Ausgleich (60.), den Schlusspunkt aber setzte Wegberg-Stürmer Shpend Hasani gut zwanzig Minuten vor dem Ende. Damit bleibt die Mannschaft von Mark Zeh weiter ohne Remis in der laufenden Spielzeit.

Insgesamt liest sich die Bilanz vom Aufsteiger aus dem Kreis Heinsberg durchaus gut. Zwölf Spiele haben die Beecker seit ihrer Rückkehr in die Regionalliga absolviert und dabei 15 Punkte eingefahren. Das Kuriose: Alle 15 Zähler wurden im heimischen Waldstadion ergattert, der Aufsteiger belegt Platz drei in der Heimtabelle. Von den sechs Heimspielen gewann Beeck fünf, nur der 1. FC Düren verließ Wegberg mit drei Punkten im Gepäck.

Kein Auswärtspunkt, weiter in Wiedenbrück

Entsprechend übel fällt dem Aufsteiger auf der anderen Seite aber der Blick auf die Auswärtstabelle: Ohne einen einzigen Punkt auf der Habenseite traten die Beecker in sechs Anläufen die Heimreise an, nur der SV Rödinghausen hat ebenfalls ein leeres Punktekonto in Auswärtsspielen. Bei den sechs Pleiten in der Fremde gelangen nur drei Treffer, während es bereits 13 Mal im eigenen Kasten einschlug.

Somit bringt der Blick auf den Spielplan eher eine schlechte Nachricht, denn für den FC Wegberg-Beeck geht es in der kommenden Woche zum SC Wiedenbrück (28. Oktober, 14 Uhr). Dann soll es dem Aufsteiger endlich gelingen, das Punktekonto auch auf fremdem Platz zu eröffnen.