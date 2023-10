RWO: Nächster Ausfall für das Nowak-Team

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Ein Spieler verletzte sich gegen den Wuppertaler SV (1:1) und muss in den kommenden Wochen pausieren.

Der Frust war groß bei Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Wochenende. Aufgrund eines späten Gegentreffers ließen die Kleeblätter Big Points im Klassiker gegen den Wuppertaler SV liegen und kamen nicht über ein 1:1 hinaus - Trainer Jörn Nowak zeigte sich anschließend sauer.

In der neuen Woche wirkt das WSV-Spiel noch nach und sorgt für weitere schlechte Nachrichten an der Lindnerstraße. Denn RWO muss einen weiteren Ausfall verkraften.

Tobias Boche, der im Duell mit Wuppertal verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, zog sich einen Bänderriss zu. Das teilte Oberhausen mit und wünschte seinem Spieler "eine gute und schnelle Genesung". In den kommenden Partien wird Boche nicht zur Verfügung stehen.

Für Boche ist das bitter: Der 23 Jahre alte Flügelspieler hatte sich gerade in der Startelf etabliert und gegen den WSV und in der Woche zuvor gegen den 1. FC Düren (2:1) auf der linken Außenbahn seine ersten beiden Einsätze von Beginn an in der laufenden Saison bestritten. In den Begegnungen davor kam er stets als Joker ins Spiel.

Nun muss Boche seine Verletzung auskurieren und sich anschließend wieder zurückkämpfen. Der frühere Bocholter wurde in den vergangenen Monaten zweimal von einem Mittelfußbruch ausgebremst.

Bei RWO ist er aktuell nicht der einzige Ausfall: Abwehrmann Nico Klaß fehlte zuletzt aufgrund von Rückenproblemen, bei Offensivspieler Sebastian Mai machte eine Adduktorenverletzung Einsätze in den letzten Wochen unmöglich.

Und Marius Kleinsorge wird noch fehlen. Der im Sommer aus Meppen verpflichtete Rechtsaußen laboriert an einem Syndesmosebandriss. Sein Comeback ist erst für das kommende Kalenderjahr anberaumt, während auf RWO nun die U23-Tage warten.

Erst geht es zu Borussia Mönchengladbach II (Samstag, 22. Oktober), ehe eine Woche darauf die zweite Mannschaft von Schalke 04 nach Oberhausen kommt. Tobias Boche wird jeweils fehlen.