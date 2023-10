Alemannia Aachen: Marquet droht längere Pause, Ersatz wurde verpflichtet

Alemannia Aachen muss länger auf einen als Leistungsträger eingeplanten Spieler verzichten, daher wurde nun Ersatz verpflichtet im offensiven Mittelfeld.

Das Ziel von Alemannia Aachen vor der Saison in der Regionalliga West war klar definiert. Der Aufstieg in die 3. Liga sollte es sein.

Es folgte ein Fehlstart - der nach und nach korrigiert werden soll. Unter anderem am Freitag (19:30 Uhr) wenn das Topspiel beim Tabellenführer Fortuna Köln ansteht.

Über 6000 Zuschauer werden erwartet, darunter 1200 Anhänger aus Aachen. Mit einem Auswärtssieg könnte Aachen die vorderen Plätze wieder in Augenschein nehmen.

Vor dem Anpfiff in der Kölner Südstadt haben die Aachener aber erstmal noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Anlass: Sascha Marquet, der im Sommer vom kommenden Gegner Fortuna Köln nach Aachen wechselte, fällt mit Achillessehnen-Problemen aus.

Daher wurde nun Kilian Pagliuca verpflichtet. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler hatte schon als Probespieler einige Einheiten mit Alemannias Regionalliga-Mannschaft absolviert und auch im Testspiel gegen Eintracht Hohkeppel mitgewirkt. Nun wurde der Schweizer, der zuletzt für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost spielte, unter Vertrag genommen.

Pagliuca wurde im Nachwuchszentrum von Servette Genf und schließlich in der U19 bei Olympique Lyon in Frankreich ausgebildet. Als Leihe vom FC Zürich landete der Offensivspieler in der Saison 2018/19 erstmals in Deutschland beim Halleschen FC. Für Halle und den FC Carl Zeiss Jena kam der Schweizer Jugendnationalspieler insgesamt zu 39 Drittliga-Einsätzen. Nach Station beim FC Nitra in der Slowakei spielte er seit 2021 beim Chemnitzer FC. Dort machte er in 64 Regionalliga-Partien 13 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

„Im Sommer war Kilian schon interessant für uns und nun hat es sich ergeben, dass wir ihn doch noch verpflichten können. Da Sascha Marquet voraussichtlich noch länger ausfallen wird, wollten wir in der Offensive noch einmal nachlegen. Dafür haben wir mit Kilian eine sehr gute Lösung gefunden“, erklärt Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.