Regionalliga West: Tabellenführer patzt beim Schlusslicht, Düren schließt auf

Fortuna Köln kam bei Fortuna Düsseldorf II nicht über ein Remis hinaus, Düren trotz in Lippstadt Widerständen und schiebt sich oben ran. Gütersloh feiert den Derbysieg über Ahlen.

Spitzenreiter Fortuna Köln hatte nach dem erneuten Patzer des Wuppertaler SV die Chance, die Spitzenposition in der Regionalliga West weiter zu festigen. Bei Schlusslicht Fortuna Düsseldorf II ging die Mannschaft von Markus von Ahlen entsprechend als klarer Favorit in die Partie.

Früh wurden die Kölner dieser Rolle auch gerecht. Es dauerte nur fünf Minuten, da brachte Justin Steinkötter die Gäste nach einem langen Ball in Führung. Doch die Düsseldorfer blieben im Spiel. Profi Jona Niemiec, der von Anfang an randurfte, bediente King Manu, der den schnellen Ausgleich besorgte (16.).

Im zweiten Durchgang galt es also für die Kölner, die erneute Führung zu beosrgen. Doch das Spiel blieb bis zum Schluss offen – und ohne einen weiteren Treffer. Mit dem Punkt hält die Fortuna zwar die Tabellenspitze, jedoch nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses. Düssledorf II gibt durch den Zähler die Rote Laterne ab.

Düren trotz Rückschlägen in Lippstadt

Der erste Verfolger des Spitzenreiters, der 1. FC Düren, musste parallel ebenfalls bei einem Kellerkind ran – und ging beim SV Lippstadt ebenfalls früh in Führung. Anas Bakhat stocherte die Kugel nach einer Ecke zur Dürener Führung ins Tor (18.). Doch, genau wie in Düsseldorf, sollte auch hier der vermeintliche Außenseiter im Spiel bleiben.

Kurz nach dem Kevin Goden per Konter das 2:0 liegen ließ (35.) war es Viktor Maier, der die Lippstädter per traumhaften Freistoß zurück in die Partie brachte und den 1:1-Halbzeistand besorgte (40.).

Wenige Minuten nach der Pause kam es für die Dürener noch dicker. Denn die Lippstädter bekamen einen Foulelfmeter zugesprochen, den erneut Maier zur 2:1-Führung für seinen SVL vollendete (55.). Auch Düren durfte kurz darauf vom Punkt ran, doch Meik Kühnel setzte den Strafstoß über die Latte (63.).

Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Erst machte Kühnel seinen Patzer wieder gut und besorgte doch noch das 2:2 (70.), dann war es nur zwei Minuten später Goden, der das Spiel drehte (72.). Den Hausherren gelang anschließend wenig, stattdessen war es in der Nachspielzeit erneut Goden, der für den 4:2-Endstand sorgte (90. +3). Die Dürener schließen damit zu Fortuna Köln auf, bleiben aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber auf Platz zwei.

Gütersloh feiert Derby-Sieg, Gladbach überzeugt in Wiedenbrück.

In Gütersloh war parallel Derby-Zeit. Rot Weiss Ahlen gastierte im Heidewaldstadion – und musste sich bereits zum fünften Mal im neunten Spiel geschlagen geben. Der Aufsteiger aus Gütersloh ging nach einem Foulelfmeter durch Nico Buckmeier kurz vor der Pause in Führung (41.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte Kevin Freiberger für die Entscheidung (74.). Damit schiebt sich der FCG in der Tabelle weiter nach oben. Die Ahlener sind das neue Schlusslicht der Regionalliga West, da Düsseldorf II parallel punkten konnte.

Außerdem trafen mit Borussia Mönchengladbach II und dem SC Wiedenbrück zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Die Fohlen (mit sieben Punkten aus neun Spielen gestartet) erwischten dabei den deutlich besseren Start und schenkten den Wiedenbrückern, die zuvor neun Punkte sammelten, früh zwei Tore ein (1./11.).

Auch in den zweiten 45 Minuten behielten die Gladbacher zunächst den Fuß auf dem Gaspedal und sorgten erneut früh für die 3:0-Vorentscheidung (48.). Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang den Gastgebern aus Wiedenbrück noch der Ehrentreffer (90. +3).