Oberligist Rot Weiss Ahlen möchte sich im sportlichen Bereich professioneller aufstellen und hat mit Ex-Profi Marcel Reichwein einen neuen Chefscout installiert.

Beim Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen war in den letzten Tagen viel los. Erst trennte sich der Tabellen-12. der Oberliga Westfalen von Coach Björn Joppe und ernannte den spielenden Sportchef Luka Tankulic bis mindestens zum Saisonende zu seinem Nachfolger, nun wurde auch ein anderer Posten besetzt.

Ex-Profi Marcel Reichwein ist ab sofort neuer Chefscout der Ahlener. Der Verein möchte damit die strukturelle Weiterentwicklung im sportlichen Bereich weiter vorantreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 39-Jährige bringt nicht nur über 250 Spiele Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit, sondern hat sich in den vergangenen Jahren auch als Trainer, Analyst und Scout einen Namen gemacht.

Für Reichwein ist es zudem eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. In der Hinrunde der Spielzeit 2009/10 stand der Mittelstürmer nämlich während der Zweitliga-Zeit für Rot Weiss Ahlen auf dem Platz. Nun kehrt er in einer anderen Funktion zurück und möchte "mit seinem Wissen und seinem weitreichenden Netzwerk die Kaderplanung sowie die strategische Ausrichtung im Scouting-Bereich weiterentwickeln".

"Die aktuelle sportliche Situation ist nicht zufriedenstellend, aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Weichen langfristig zu stellen und nachhaltige Strukturen zu schaffen", erklärt Sportvorstand Dennis Kocker: "Die Verpflichtung von Marcel Reichwein ist ein wichtiger Schritt in diesem Prozess. Er identifiziert sich mit dem Verein und wird mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk dazu beitragen, Rot Weiss Ahlen auf und neben dem Platz weiterzuentwickeln."

Reichwein, der in seiner Spielerlaufbahn unter anderem für den Wuppertaler SV, Preußen Münster und dem KFC Uerdingen auflief, war zuletzt von Juli 2023 bis November 2024 als Co-Trainer für den 1. FC Bocholt tätig. Dort assistierte er Dietmar Hirsch, Björn Mehnert, Sunay Acar und Christopher Schorch.

"Schon in den ersten Tagen seiner neuen Aufgabe habe Reichwein wertvolle Impulse im sportlichen Beratungsteam geliefert und spannende neue Ansätze für die Zukunft erarbeitet", heißt es von Vereinsseite: "Seine Expertise soll dazu beitragen, gezielt Talente und Verstärkungen für den Verein zu identifizieren."