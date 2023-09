SSVg Velbert: Boss Kuhn über Derby gegen Wuppertal und Trainer Pappas

Am Freitag (29. September, 19.30 Uhr) kommt es zum Bergischen Derby zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV. Das Stadion wird sehr gut gefüllt sein.

Acht Spiele und nur ein Sieg: Die SSVg Velbert hat sich die Regionalliga-Rückkehr natürlich anders vorgestellt - und trotzdem ist Vereinsboss Oliver Kuhn nicht unzufrieden.

Aktuell weilt Kuhn im Portugal-Urlaub an der Algarve. RevierSport hat ihn telefonisch vor dem Bergischen Derby erreicht.

Oliver Kuhn über...

... die aktuelle sportliche Lage: "Ich war gegen Düren nicht vor Ort, weil wir da schon im Urlaub waren. Aber ich habe gehört, dass das bisher unser schlechtestes Spiel war. Die Begegnungen, die ich zuvor gesehen habe, waren gut. Wir waren eigentlich in jedem Spiel die bessere Mannschaft. Der Unterschied zur Oberliga ist nur, dass du in der Regionalliga weniger Chancen bekommst und jeder Fehler eiskalt bestraft wird. Deshalb haben wir bisher nur einen Sieg geholt. Trotzdem sehe ich uns mit nahezu allen Mannschaften auf Augenhöge."

... Trainer Dimitrios Pappas: "Wir haben bisher keine Sekunde daran gedacht uns von 'Dimi' zu trennen. Er leistet eine sehr gute Arbeit. Da gibt es nichts dran zu rütteln."

... das WSV-Aus in Alstaden und das Derby am Freitag: "Ob die Wuppertaler Niederlage gut oder schlecht für uns war, kann ich nach dem Spiel beantworten. Das weiß man vorher nie. Leider werde ich nicht dabei sein, weil unser Rückflug für Samstag terminiert ist. Die Zuschauer werden auf jeden Fall ein gutes Derby vor einer tollen Kulisse erleben. Die Sitztribüne ist ausverkauft, der VIP-Raum auch. Es gibt nur noch Stehplatzkarten. 2900 Fans passen in unsere Arena und da werden bestimmt über 2500 Zuschauer kommen."

... das Saisonziel: "Das war und bleibt immer noch der Klassenerhalt. Wir wollen uns in dieser attraktiven Regionalliga West etablieren und Jahr für Jahr den Klassenerhalt schaffen. Nur das kann erst einmal unser Ziel sein. Wir haben lange dafür gekämpft, um zurückzukehren. Da wollen wir natürlich nicht nach einer Saison wieder absteigen. Aber das werden wir auch nicht."