Nach zwei Nullnummern kommt Bocholt - Kreyer sieht keinen Grund für Panik

Nach dem Remis gegen Fortuna Köln kommt Rot-Weiß Oberhausen auch gegen Rot Weiss Ahlen nicht über ein 0:0 hinaus. RevierSport sprach nach der Partie mit RWO-Kapitän Sven Kreyer.

Rot-Weiß Oberhausen liegt nach dem 0:0 gegen Rot Weiss Ahlen am 8. Spieltag der Regionalliga West auf Platz fünf. Es war das siebte ungeschlagene Ligaspiel in Folge, doch der Ärger über den verpassten Sieg überwog.

Wie bereits am vorangegangenen Spieltag gegen Fortuna Köln spielte RWO 0:0, jedoch waren in Ahlen die drei Punkte so gut wie eingeplant. Kapitän Sven Kreyer brachte nach der Partie gegen RWA die Gefühlslage auf den Punkt: "Wenn man kein Tor schießt, dann kann man kein Spiel gewinnen. Positiv ist, dass wir wieder die Null hinten gehalten haben und echt wenig zugelassen haben. Vorne hatten wir unsere Möglichkeiten, aber wie auch zuletzt gegen Fortuna Köln haben wir es nicht geschafft, eine gute Chance in ein Tor umzumünzen."

Im vierten Spiel nacheinander konnten die Oberhausener die weiße Weste bewahren und mussten keinen Gegentreffer hinnehmen - das Resultat einer kompakten Defensive. Doch ein Treffer wollte nicht fallen: "Wir haben versucht, uns den Gegner zurechtzulegen und hatten unsere Chancen. Das Tor wollte nicht fallen und wir sind gegen Ende der ersten Halbzeit etwas passiv geworden. In die zweite Halbzeit sind wir dann besser gekommen und hatten sogar in der Nachspielzeit mehrfach die Gelegenheit, den Lucky Punch zu setzen", resümierte Kreyer.

Der Mittelstürmer, der bereits vier Saisontore auf dem Konto hat, sieht jedoch keinen Grund, in Panik zu verfallen und alles infrage zu stellen: "Wir sollten jetzt nicht immer auf den Lucky Punch hoffen. Wir müssen irgendwann einfach wieder ein Tor erzielen, aber es ist alles gut und es gibt einfach solche Tage wie gegen Ahlen. Die Mannschaft wird weiter machen und ich denke, dass wir trotzdem auf einem guten Weg sind."

Mit Bocholt haben wir uns noch nicht beschäftigt. Es wird aber ein Heimspiel sein, weshalb wir zusehen, dass wir wieder einen Dreier holen. Sven Kreyer

Nach wie vor befinden sich die Kleeblätter in der oberen Tabellenregion und haben Kontakt zur Spitze, auch wenn der 1. FC Düren und der 1. FC Bocholt an RWO vorbeiziehen konnten. 15 Punkte nach acht Spielen sind ein solider Auftakt und der Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln beträgt vier Zähler.

Am kommenden Spieltag können die Oberhausener für Wiedergutmachung sorgen, wenn sie die Tabellennachbarn aus Bocholt empfangen (30. September, 14 Uhr)."Mit Bocholt haben wir uns noch nicht beschäftigt. Es wird aber ein Heimspiel sein, weshalb wir zusehen, dass wir wieder einen Dreier holen", blickt Kreyer optimistisch nach vorne.