Fortuna Köln: "Er ist ein überragender Torhüter, er kann sicherlich auch höher spielen"

SSV Ulm 1846 13:30 Rot-Weiss Essen

Der Tabellenführer trifft auf einen Aufsteiger: Am Samstag (23. September, 14 Uhr) empfängt Fortuna Köln den FC Gütersloh. Der Erste will auch weiter an der Spitze bleiben.

Fortuna Köln geht als Spitzenreiter der Regionalliga West in den 8. Spieltag. Diese Position wollen die Rheinländer auch nach dem Samstagsspiel (23. September, 14 Uhr) gegen den FC Gütersloh innehaben. "Bei unserer Mannschaft muss man keine Spannung aufbauen. Für uns ist jedes Spiel ein Spitzenspiel, wir wissen, wie eng diese Regionalliga ist. Du musst immer an dein Limit gehen, um überhaupt die Chance zu haben, gewinnen zu können", betont Fortuna-Coach Markus von Ahlen. Die Gütersloher sind mit elf Punkten aus sieben Begegnungen in die Saison gestartet und verfügen über eine Menge Erfahrung. Schon allein deshalb muss Von Ahlen seine Mannschaft nicht groß vor der seines Trainerkollegen Julian Hesse warnen. "Gütersloh hat eine Mannschaft, die gespickt ist mit vielen erfahrenen Spielern, unter anderem mit Julian Schauerte, den ich in Leverkusen trainieren durfte", von Ahlen. Andre ist für uns als Mensch und Charakter unfassbar wichtig. Er ist ein überragender Torhüter, einer der besten in der Liga. Er kann sicherlich auch höher spielen, aber er identifiziert sich sehr mit dem Verein. Markus von Ahlen über Andre Weis Im Kader des FC Gütersloh findet sich in der Tat allerhand Reife und Routine. An den ersten sieben Spieltagen stellte der Tabellenachte immer die älteste Startelf der Liga mit einem Durchschnitt von 29,6 bis 30,1 Jahren. Die Aufstiegshelden Kevin Freiberger (34), Nico Buckmaier (30) und Matthias Haeder (34) kommen zusammen auf 807 Einsätze in der Regionalliga und 90 Partien in der 3. Liga. Damit nicht genug, auch die Neuzugänge geizen nicht mit höherklassigen Meriten. Insbesondere der ehemalige Kaan-Marienborner Julian Schauerte (35), der 171 Mal 2. Liga, 133 Mal 3. Liga und 141 Mal Regionalliga spielte. Patrick Twardzik (30, 158 RL-Einsätze), von RW Ahlen verpflichtet, gehört ebenso dazu wie Hendrik Lohmar (159 RL-Einsätze). Der Ex-Akteur des SC Wiedenbrück ist mit seinen 27 Jahren der Jungspund unter den alten Hasen. Von Ahlen: "Erfahrung ist ein wichtiger Aspekt. Aber ich beschäftige mich mit Lösungen und Wegen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, um am Wochenende als Sieger vom Platz zu gehen. Wir werden dann einfach jugendliche Intensität gepaart mit Erfahrung dagegensetzen." Mit dem 33-jährigen Schlussmann Andre Weis haben die Fortunen auch einen sehr erfahrenen Mann zwischen den Pfosten. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Kölner mit nur vier Gegentoren nach sieben Spielen die beste Defensive der Liga stellen. Von Ahlen lobt: "Andre ist für uns als Mensch und Charakter unfassbar wichtig. Er ist ein überragender Torhüter, einer der besten in der Liga. Er kann sicherlich auch höher spielen, aber er identifiziert sich sehr mit dem Verein."

