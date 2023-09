Alemannia Aachen: Sportchef lobt - Trainer ist ein "Vulkan", Fans sind "einfach fantastisch"

Bei Alemannia Aachen ist die gute Stimmung zurückgekehrt. Nach dem Debüt-Sieg unter Trainer Heiner Backhaus schauen die Verantwortlichen zuversichtlich in die Zukunft.

Am vergangenen Wochenende gelang Alemannia Aachen im vierten Heimspiel der Saison der erste Sieg. Beim 1:0-Erfolg über den SV Rödinghausen überzeugte die Mannschaft von Neu-Trainer Heiner Backhaus allen voran kämpferisch.

11.200 Fans zeigten sich von der Leidenschaft der Alemannen begeistert. Auch in Unterzahl - Aachen agierte ab der 80. Minute nach einem Platzverweis mit zehn Mann - brachten die Aachener den Dreier über die Zeit. Das war in dieser Saison schon einmal anders - man erinnere nur an den 1. Spieltag gegen den Wuppertaler SV (1:2).

Die Verantwortlichen um Sportchef Sascha Eller zeigten sich auf jeden Fall von Spiel eins unter Backhaus angetan.

RevierSport sprach mit Eller über...

... die Veränderungen unter Trainer Heiner Backhaus: "Wir setzen auf ein aggressives Pressingverhalten, der Gegner wird permanent unter Druck gesetzt. Das gefällt uns sehr. Das passt zur Alemannia. Und Heiner? Er ist wie ein Vulkan, der da ausbricht. Ich war auch mal Trainer und immer recht laut an der Seitenlinie. Ich kann schon sehr gut nachvollziehen, was er damit erreichen will. Er will die Jungs mitziehen, ein Vorbild sein."

... die Mannschaft gegen Rödinghausen: "Natürlich haben die Jungs noch nicht alles abgeschüttelt. Die Mannschaft agierte durchaus zögerlich, ein wenig ängstlich, weil sie keine Fehler machen wollte. Aber sie hat auch gesehen, dass man solche Spiele ziehen kann, wenn man unter der Woche hart arbeitet. Nur so geht es: mit harter Arbeit!"

... das nächste Spiel am Sonntag (24. September, 14 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf II: "Es ist ganz egal, dass es hier zum Tabellenschlusslicht geht. Wir müssen nur auf uns schauen. Die Mannschaft muss sich stabilisieren, egal gegen wen es geht, wir wollen und müssen das Ganze weiter voranzutreiben. So weit, bis die Jungs ihre Sicherheit zurückgewinnen."

... die Alemannia-Fans: "Was die Fans hier auf die Beine stellen, ist einfach fantastisch. Vom 1. Spiel bis zu diesem Zeitpunkt haben wir zwar einen Zuschauereinbruch erlitten, aber die Zahlen sind für die 4. Liga immer noch überragend. Dass die Fans trotz des verpatzten Saisonstarts immer noch an uns glauben, ist einfach toll. Wir werden alles dafür tun, um die Fans für den schlechten Start zu entschädigen und ihnen in dieser Saison hoffentlich noch viel Freude bereiten."