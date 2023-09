RL West: 2. Trainerentlassung! Nach Helge Hohl muss auch dieser Coach gehen

Die Regionalliga-West-Saison 2023/2024 ist gerade einmal sieben Spieltage alt und mit Helge Hohl musste schon ein Trainer seinen Hut nehmen. Nun hat es den nächsten Coach erwischt.

Sieben Spiele, ein Sieg, zwei Remis, vier Niederlagen, 6:16 Tore: Rot Weiss Ahlen hat die Reißleine gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Daniel Berlinski getrennt.

Dies ist das Ergebnis einer intensiven Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat am vergangenen Wochenende nach der 0:3-Pleite beim SV Lippstadt.

"Wir haben Daniel am Montagmorgen schweren Herzens mitgeteilt, dass wir ihn von seiner Tätigkeit als unserem Cheftrainer freistellen. Wir danken ihm für die letzten Monate und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt der 1. RWA-Vorsitzende Dietmar Kupfernagel.

"Die Leistung im bisherigen Saisonverlauf hat keine gewünschte Entwicklung gezeigt, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Insbesondere die letzten beiden Auftritte im Pokal und im Spiel beim SV Lippstadt waren besorgniserregend. Die Mannschaft ist ideenlos und hat das notwendige Engagement vermissen lassen", fasste Sportchef Orhan Özkara die aktuelle Diskussion in den Gremien zusammen.

Die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen sind nicht der Auffassung, dass es mit dem aktuellen Trainer gelingen wird, die notwendige Weiterentwicklung der Mannschaft in den nächsten Wochen noch zu erreichen. "Wir haben uns das im Verein alle anders erhofft und mir persönlich tut das menschlich für Daniel sehr leid, aber wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und die Mannschaft in die Spur bringen. Natürlich ist uns bewusst, dass dieser Schritt im Umfeld zu erneuten Diskussionen führen kann. RW Ahlen steht aber über Allem. Daher mussten wir jetzt reagieren", zeigte sich der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz-Jürgen Gosda von der aktuellen Situation ebenfalls enttäuscht.

Rot Weiss Ahlen: Nachfolger wird gesucht - Özkara übernimmt interimsweise

Das Training übernimmt zunächst Özkara in Doppelfunktion. Özkara kennt die Mannschaft und verfügt zudem als A-Lizenzinhaber über die notwendige fachliche Qualifikation. Er wird die Mannschaft interimsweise bis auf Weiteres betreuen und auch beim Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 23. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) an der Seitenlinie stehen. "Wir werden die Verpflichtung eines neuen Trainers nicht übers Knie brechen und in Ruhe schauen, wer der Richtige ist", meinte Kupfernagel abschließend.