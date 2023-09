RWO: Jörn Nowak über das Erfolgsrezept, Stoppelkamp und Yalcin

Rot-Weiß Oberhausen spielt bis dato eine bärenstarke Saison. Am Wochenende könnte RWO sogar mit einem Sieg auf Platz eins springen. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Man könnte sagen: Es läuft für Jörn Nowak als Trainer - als Coach von Rot-Weiß Oberhausen. Seit dem 1. Juli ist der langjährige RWE-Sportchef nun Übungsleiter bei RWO.

Nach sechs Spielen stehen 13 Punkte zu Buche. Und jetzt wartet auf Oberhausen ein echtes Spitzenspiel. Am Samstag (16. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Fortuna Köln ins Stadion Niederrhein. Dem Sieger der Partie winkt Platz eins nach sieben Spieltagen.

Wir haben vor diesem Topspiel ausführlich mit dem 37-jährigen RWO-Trainer gesprochen. In Teil eins des Interviews - Teil zwei folgt am Freitagmorgen - verrät Nowak das Oberhausener Erfolgsrezept, spricht über den 36-jährigen Moritz Stoppelkamp und den 18 Jahre jüngeren Kerem Yalcin. Beide sind aktuell Stammspieler.

Zur Info: Fragen zu seiner Vergangenheit bei Rot-Weiss Essen oder der aktuellen sportlichen Lage bei seinem Ex-Klub beantwortet Nowak nicht. Er hat mit RWE abgeschlossen. Für ihn zählt nur die Aufgabe bei Rot-Weiß Oberhausen.

Jörn Nowak, Hand aufs Herz: Hätten Sie nach dem Velbert-Spiel gedacht, dass RWO mit einem Sieg nach dem 7. Spieltag Erster sein könnte?

Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil es für uns nach den ersten beiden Spielen nur darum ging, unsere Leistungen in Ergebnisse umzumünzen. Das ist uns in den letzten Spielen erfreulicherweise geglückt.

Was haben Sie nach dem 0:1 in Wiedenbrück und 2:2 gegen Velbert verändert?

Unsere Mannschaft verteidigt mittlerweile besser und übernimmt häufiger Verantwortung. Zudem haben wir unsere Effizienz erhöht. Das hatten wir uns nach dem holprigen Start vorgenommen.

Ich habe das Gefühl, dass Mannschaft und Fans auf einem guten Weg sind um zusammenzuwachsen. Die Mannschaft tritt mit viel Energie und Einsatzwillen auf. Das wird von unseren Fans entsprechend honoriert Jörn Nowak

Was gefällt Ihnen besonders gut?

Besonders gefällt mir, wie geschlossen unsere Mannschaft auftritt. Wir haben ein Team, in dem jeder einzelne wichtig ist und sich einbringt.

Die Fans in Oberhausen sind auch ein Faktor: In den Heimspielen scheint die Mannschaft noch stärker zu sein. Wie nehmen Sie die Stimmung an der Lindnerstraße wahr?

Ich habe das Gefühl, dass Mannschaft und Fans auf einem guten Weg sind um zusammenzuwachsen. Die Mannschaft tritt mit viel Energie und Einsatzwillen auf. Das wird von unseren Fans entsprechend honoriert.

Moritz Stoppelkamp hat in sechs Spielen fünf Tore erzielt und vier vorbereitet. Abgesehen von diesen Zahlen: Warum ist er so wichtig für die Mannschaft?

Moritz Stoppelkamp ist ein absoluter Vollprofi, der viel in seinen Beruf investiert. Er ist ein Vorbild für unsere jungen Spieler und bringt sich meinungsstark ein.

Hat der MSV Duisburg Ihrer Meinung nach einen Fehler begangen, dass Stoppelkamps Vertrag nicht verlängert wurde oder reicht es bei ihm nicht mehr für die 3. Liga?

Es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Dafür kenne ich auch die internen Überlegungen der Duisburger zu wenig. Dass Stoppelkamp auch in der 3. Liga immer noch den Unterschied machen kann, hat er in der letzten Saison bewiesen. Wir sind jedenfalls sehr glücklich, das Moritz bei uns spielt.

Stoppelkamp ist 36 und Kerem Yalcin 18 Jahre alt - und er scheint aktuell nicht minder wichtig zu sein. Sie haben auf den Jungen gesetzt und wurden nicht enttäuscht. Was gefällt Ihnen so sehr an Yalcin?

Kerem hat schon in der letzten Saison als A-Jugendlicher unter Mike Terranova regelmäßig mit der Mannschaft trainiert und auch debütiert. Das hat ihn in seiner Entwicklung sicher gefördert. Er bringt uns mit seinem Einsatzwillen und seiner Spielintelligenz eine gute Energie ins zentrale Mittelfeld. Durch kontinuierlich gute Trainingsleistungen hat er sich seine Chance verdient und sie in den letzten Spielen auch genutzt. Dennoch gilt es, sich in jedem Spiel neu zu beweisen.