SV Rödinghausen: "Mannschaft zeigt nicht alles, was sie kann - sie ist in der Pflicht"

Der SV Rödinghausen ist neben Alemannia Aachen bislang die Mannschaft in der Regionalliga West, die am meisten enttäuschte. Am Samstag kommt es zum direkten Duell.

Alemannia Aachen gegen SV Rödinghausen: Wenn am Samstag (16. September, 14 Uhr) dieses Spiel auf dem Tivoli angepfiffen wird, dann hätte vor der Saison wohl jeder Regionalliga-West-Experte gedacht, dass es da zu einem echten Spitzenspiel kommt. Denkste!

Stand 7. Spieltag ist es eher ein Duell, in dem es darum geht, nicht auf die Abstiegsplätze zu fallen. Beide Hochkaräter der Regionalliga West haben gerade einmal sechs Punkte geholt. Die Aachener trennten sich bereits von Trainer Helge Hohl und präsentierten Heiner Backhaus als Nachfolger. Dieser wird gegen Rödinghausen sein Debüt als Alemannia-Coach geben.

Auch in Rödinghausen scheint Carsten Rump nicht mehr fest im Sattel zu sitzen. Wie auch, wenn man als ein potentielles Spitzenteam nur sechs von möglichen 18 Punkten holt.

RevierSport hat vor dem Rödinghauser Gang zum Tivoli mit dem SVR-Sportchef Alexander Müller gesprochen.

Alexander Müller über...

... den Saisonstart: "Grundsätzlich haben wir eine gute Vorbereitung gespielt und man gesehen, dass wir einen guten und breiten Kader besitzen. Wir sind auch gegen Ahlen mit einem Sieg in die Saison gestartet. Dann verlieren wir in der 89. Minute in Bocholt durch einen Elfmeter. Es geht weiter mit einem Sieg gegen Düren. Und dann kam das Wuppertal-Spiel. Wir kassieren das Gegentor in der Nachspielzeit und das hat uns mental nach unten gerissen. Jetzt müssen wir uns da mit harter Arbeit herauskämpfen."

... den nächsten Gegner Alemannia Aachen: "Sie haben einen top Kader, sie werden heiß sein und wollen mit dem neuen Trainer den Turnaround schaffen, das wollen wir aber auch. Wir fahren nicht zum Tivoli, um das tolle Stadion zu bewundern. Wir wollen nach drei Niederlagen wieder etwas zählbares mitnehmen!“

... die Ausrichtung für das Aachen-Spiel: "Wir müssen erst einmal zurück zu den Basics. Wir sind zwar fußballerisch gut, aber das steht erst einmal an zweiter Stelle. Jetzt gilt es die Ärmel hochzukrempeln und mit kämpferischen Mitteln wieder in die Spur zu finden."

... die Position von Trainer Carsten Rump: "Wir wollen grundsätzlich natürlich oben mitspielen. Das schaffen wir aktuell nicht. Fakt ist, dass die Mannschaft nicht das zeigt was sie kann. Jetzt sind auch die Jungs in der Pflicht. Man spielt und trainiert für diese Spiele, wie in Aachen."

... die Torflaute von Simon Engelmann: "Wir sollten Simon einfach mal machen lassen. Der Knoten wird platzen. Vielleicht schon bald. Ich sehe ihn im Training und er hat das Toreschießen nicht verlernt."