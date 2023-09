FC Gütersloh: Guter Saisonstart für den FCG - „Haben uns Respekt verschafft”

Aufsteiger FC Gütersloh hat einen soliden Start in der Regionalliga West hingelegt. RevierSport sprach mit Torhüter Jarno Peters und Mittelfeldspieler Patrik Twardzik.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West findet sich der FC Gütersloh mit acht Punkten aus sechs Partien im Mittelfeld der Tabelle wieder. Auf den Punktgewinn beim 1:1 gegen Aufstiegsaspirant Alemannia Aachen in der vergangenen Woche folgte ein 1:0-Erfolg beim Nachholspiel des dritten Spieltags gegen die SSVg Velbert.

FCG-Torhüter und Mannschaftskapitän Jarno Peters sorgte mit seiner guten Leistung im Spiel gegen Velbert dafür, dass die Null bei dem Aufsteiger aus Gütersloh stehen blieb. Insbesondere in der zweiten Halbzeit warf die SSVg alles nach vorne.

„Wir haben uns besonders im zweiten Durchgang sehr schwer getan und dem Gegner viele Räume geboten. Für uns war es dennoch ein sehr wichtiger Sieg, da wir gegen Aachen gefühlt zwei Punkte liegen lassen haben”, erklärte Peters nach dem jüngsten Erfolg seiner Mannschaft. „Es war brutal wichtig und ich glaube, dass wir damit einen guten Saisonstart hingelegt haben.”

Auch im Vergleich zu den ersten Partien der laufenden Spielzeit sah der Torhüter in den vergangenen Wochen eine enorme Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Es war von Beginn an relativ offen. Am ersten Spieltag gegen Paderborn haben wir unser schlechtestes Spiel gemacht und hatten echt Probleme, jedoch haben wir uns danach wirklich gefunden und waren gegen jeden Gegner auf Augenhöhe. Unterm Strich können wir bislang sehr zufrieden sein, dennoch dürfen wir uns auf keinen Fall ausruhen.”

Auch Neuzugang Patrik Twardzik etablierte sich schnell zu einer echten Stütze im Spiel des FC Gütersloh. Der ehemalige U19-Nationalspieler Tschechiens wechselte zu Beginn der neuen Spielzeit von Rot Weiss Ahlen nach Gütersloh und konnte in der laufenden Saison bereits zwei Treffer erzielen.

Mit den bisherigen Ergebnissen haben wir uns Respekt verschafft. Patrik Twardzik

„Wir haben zu diesem Zeitpunkt acht Punkte auf dem Konto und befinden uns auf einem einstelligen Tabellenplatz und ich muss sagen, dass es für einen Aufsteiger kaum besser laufen kann. Mit den bisherigen Ergebnissen haben wir uns Respekt verschafft und ich glaube, dass wir nicht so kleinzureden sind, wie es viele vor der Saison gedacht haben”, erklärte Twardzik in Bezug auf den guten Saisonstart.

Auch in der kommenden Woche gegen Fortuna Düsseldorf II will Twardzik mit seiner Mannschaft einen guten Auftritt hinlegen. „Auch wenn wir es gegen Velbert nicht gezeigt haben, wollen wir weiterhin guten Fußball spielen. Die Mannschaft beweist eine gute Moral und wir wollen jede Woche für 90 Minuten unsere Leistungen abrufen.”

