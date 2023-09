Regionalliga West: Wuppertal kassiert erste Niederlage, FCG gewinnt Aufsteigerduell

Zwei Partien standen außerhalb des Plans in der Regionalliga West ein. Und Spitzenreiter Wuppertaler SV kassierte die erste Niederlage der Saison.

Anders als die Konkurrenz in der Regionalliga West hatte der Wuppertaler SV kein spielfreies Wochenende. Da der WSV aufgrund seiner Auswärtsfans bei der Reserve des SC Paderborn in die Arena musste, wurde die Partie des 7. Spieltags vorverlegt, um den Rasen zu schonen.

Der Spitzenreiter konnte somit vorlegen und startete in der Home Deluxe Arena mit derselben Elf, die in der Vorwoche gegen Aufsteiger Wegberg-Beeck (2:0) begann. Den besseren Start erwischten aber die Hausherren: Bereits in der 5. Minute erzielte SCP-Kapitän Dominik Bilogrevic sehenswert das 1:0, kurz darauf wurde das vermeintliche 2:0 von Ilyas Ansah wegen Abseits einkassiert (7.) – der WSV war noch nicht drin im Spiel.

Und konnte sich in der Folge bei Keeper Sebastian Patzler bedanken, dass die Paderborner erneut nicht nachlegten: Zambrano scheiterte am WSV-Schlussmann, insgesamt blieben die Ostwestfalen gefährlich und verteidigten stark, auch wenn ein Wuppertaler Tor von Niklas Dams nach einer Ecke nicht zählte. So brachte der SCP die Führung in die Pause.

Und startete auch in die zweite Hälfte wacher. Das führte schnell zum 2:0 durch Ansah (53.), Kevin Pytlik sah zudem die Rote Karte (59.) - beim WSV lief weiter nichts zusammen. So kamen die Paderborner durch Zambrano (70.) und Presley Pululu (81.) sogar zu den Treffern drei und vier. Dem Tabellenführer gelang durch Joker Phil Beckhoff nur der Ehrentreffer.

Beim Aufsteiger setzte es für den Wuppertaler SV durchaus verdient die erste Niederlage der Saison. Das 1:4 des WSV wird indes die Konkurrenz freuen.

Schema: SC Paderborn II: Schulz – Zobel, Gembalies (46. Wendt), Donner (46. Krumme) – Kojic (68. Pululu), Bilogrevic, Ens, Zambrano – Bravo Sanchez – Ansah, Flotho (68. Klefisch). Wuppertaler SV: Patzler – Pytlik, Dams, Schweers (85. Altuntas) – Bulut, Peitz (62. Rodrigues Pires), Tunga (76. Ercan), Göckan – Saric – Marceta (62. Beckhoff), Benschop. Tore: 1:0 Bilogrevic (5.), 2:0 Ansah (53.), 3:0 Zambrano (70.), 3:1 Beckhoff (78.), 4:1 Pululu (81.). Rote Karte: Pytlik (58.) Schiedsrichter: Timo Gansloweit. Zuschauer: 1053.

Auch der FC Gütersloh war an diesem Samstag noch im Einsatz. Aufgrund der Teilnahme im DFB-Pokal stand die Nachholpartie des 3. Spieltags bei der SSVg Velbert an. Ein Aufsteigerduell, in welchem am Ende der FC Gütersloh mit 1:0 (1:0) die Oberhand behielt.

In einem temporeichen Spiel hatten im ersten Durchgang beide Teams ihre Möglichkeiten, die 39. Minute lieferte dann gleich zwei Höhepunkte: Erst scheiterte Velberts Robin Hilger nach einer Hereingabe am Pfosten, im Gegenzug erzielte Kevin Freiberger den Führungstreffer für den FCG. Mit dem 1:0 ging es auch in die Kabinen.

Nach dem Wechsel trat Gütersloh deutlich passiver auf, verteidigte das bemühte Anlaufen der Hausherren aber leidenschaftlich und brachte den Auswärtssieg diszipliniert über die Zeit.