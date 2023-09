Regionalliga West: FCG holt „glücklichen Dreier” - Velbert "fehlt das Spielglück"

Im Nachholspiel des 3. Spieltags der Regionalliga West zwischen der SSVg Velbert und dem FC Gütersloh setzten sich die Gäste mit 1:0 durch. Das sagen die Trainer.

Der FC Gütersloh fuhr beim Nachholspiel des 3. Spieltags der Regionalliga West gegen die SSVg Velbert den zweiten Dreier der Saison ein und gewann die Partie durch einen Treffer von Kevin Freiberger (39.) mit 1:0 (1:0).

Der Aufsteiger aus Gütersloh konnte aus bislang sechs Partien acht Punkte holen und steht zumindest vorerst in der oberen Tabellenhälfte. Für Güterslohs Trainer Julian Hesse war es jedoch ein „glücklicher Dreier”.

Während sich die beiden Mannschaften im ersten Durchgang noch einen offenen Schlagabtausch lieferten und es Chancen auf beiden Seiten gab, übernahmen die Hausherren aus Velbert im zweiten Durchgang das Kommando und setzten den FC mächtig unter Druck. Trotz aller Bemühungen in der Offensive konnten die Velberter keinen Treffer erzielen.

„In den letzten Wochen habe ich häufig darüber gesprochen, wie toll wir Fußball gespielt haben, uns jedoch nicht mit einem Dreier belohnen konnten. Gegen Velbert war es genau andersherum. Wir haben ein echtes Scheißspiel abgeliefert, nehmen den glücklichen Dreier aber gerne mit”, bilanzierte Hesse auf der anschließenden Pressekonferenz.

Dennoch wusste der Gästetrainer nach dem gewonnen Spiel, bei wem er sich zu bedanken hatte und verteilte ein Extra-Lob an die Defensive. „Es war kein gutes Fußballspiel, dennoch ein großes Kompliment an unseren Torwart, die Viererkette und die Doppelsechs, denn sie haben wirklich viel weggearbeitet”, erklärte der Trainer. „Die Jungs sind leidensfähig und haben eine tolle Mentalität bewiesen."

SSVG Velbert: Lenz - Erwig-Drüppel (73. Berisha), Duschke, Abdel Hamid, Machtemes - Pazurek, Mehlich (73. Cain), Diallo, Schiebener (46. Hemcke), Kaya (81. Touray) - Hilger (46. Remmo). FC Gütersloh: Peters, Widdecke, Obst, Beuckmann, Schauerte - Twardzik, Kandic (66. Probst), Rolf (71. Ocansey), Buckmaier (71. Degtjarevs), Firmino Dantas - Freiberger (85. Pjetrovic). Tore: 0:1 Freiberger (39.). Schiedsrichter: David-Markus Koj. Zuschauer: 780.

Die anderen Aufsteiger von der SSVg Velbert konnten in dieser Saison hingegen bislang nur einen Dreier einfahren und haben nach sechs Spielen fünf Punkte auf dem Konto. Für die Mannschaft von Cheftrainer Dimitrios Pappas war die Niederlage gegen Gütersloh nunmehr die dritte Pleite in Serie.

„Das Spiel gegen Gütersloh war das schlechteste in der gesamten Saison. Uns fehlt momentan einfach ein wenig das Spielglück. Wir erarbeiten uns zwar Chancen bis zum Sechzehner, jedoch spielen wir die Angriffe einfach nicht zu Ende und da müssen wir hinkommen”, bilanzierte Pappas nach der Partie.

Wir werden unsere Wunden lecken, die Fehler analysieren und weiter an unseren Zielen arbeiten. Dimitrios Pappas

Pappas weiter: „Klar kann man die Abwehr und den Torhüter des Gegners auch loben, aber wir haben es ihnen auch ein bisschen leicht gemacht, indem wir viele Bälle nicht an den Mann gebracht haben und daran müssen wir arbeiten. Am Samstag geht es weiter und wir haben nicht viel Zeit uns auszuruhen. Wir werden unsere Wunden lecken, die Fehler analysieren und weiter an unseren Zielen arbeiten.”

Am kommenden 7. Spieltag hat die SSVg Velbert erneut ein Heimspiel und empfängt den 1. FC Bocholt. Der FC Gütersloh wird am kommenden Wochenende auf Fortuna Düsseldorf II treffen.