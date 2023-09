Regionalliga: 1. FC Köln II setzt seine Serie in Gladbach fort

Der 1. Köln II bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Die U21 des Bundesligisten gewinnt bei Borussia Mönchengladbach II mit 2:0.

Das rheinische Derby der Zweitvertretungen von Borussia Mönchengladbach II und der U21 des 1. FC Köln beschloss den sechsten Spieltag der Regionalliga West. Die Gastgeber hatten mit dem 4:2 gegen den SV Rödinghausen zuletzt seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Die Kölner, seit vier Spielen ungeschlagen, wollten ihre Serie nicht reißen lassen. Unter anderem hatten sie dem Wuppertaler SV als bislang einziges Team einen Punkt abtrotzen können. Das Vorhaben gelang. Die Gäste setzten sich am Ende mit 2:0 (2:0) durch und bleiben im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Der Nachwuchs der Geißböcke bog gleich früh auf die Siegerstraße ein und ging durch Elias Geoffrey Bakatukanda (4.) mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Die Kölner kamen in der Folge immer wieder vor das Gladbacher Tor, ohne aber direkt den zweiten Treffer nachlegen zu können. Die Gastgeber blieben in der Offensive zunächst zu harmlos.

Oliver Issa Schmitt (29.) machte es dann besser und belohnte das Team von Trainer Evangelos Sbonias mit dem 2:0 noch vor der Pause. Die Kölner brauchten keine Angst haben, vor dem Wechsel noch den Anschlusstreffer zu kassieren. Dafür spielte Gladbach zu harmlos.

Das blieb auch nach der Pause so. Zur 60. Minute wechselte Eugen Polanski gleich dreifach, aber Schwung konnten die Neuen auch nicht ins Spiel der Borussia bringen. Die Kölner gingen weiter auf das dritte Tor, die Gladbacher blieben in der Offensive weiter harmlos. Doch bis zum Schlusspfiff änderte sich nichts mehr.

Für Borussia Mönchengladbach geht es am siebten Spieltag zum FC Wegberg-Beeck (Freitag, 15. September, 19.30 Uhr). Der 1. FC Köln II empfängt den FC Schalke 04 II (Samstag, 16. September, 14 Uhr).