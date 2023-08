SSVg Velbert: Pappas wünscht sich einen Flügelflitzer bei dem das "Gesamtpaket" passt

Die SSVg Velbert hat am 5. Spieltag eine 0:3-Niederlage gegen Fortuna Köln einstecken müssen. Doch viel vorzuwerfen, hat Dimitrios Pappas seinem Team nicht.

Mit 0:3 unterlag die Sport- und Spielvereinigung Velbert am Freitagabend dem SC Fortuna Köln. Doch das Ergebnis spiegelt laut SSVg-Trainer Dimitrios Pappas nicht die Leistung seiner Schützlinge wider.

RevierSport hat einen Tag nach der Velberter Niederlage mit Pappas gesprochen.

Dimitrios Pappas über...

... das 0:3 gegen Fortuna Köln: "Wenn man das Ergebnis liest, dann denkt man, dass wir chancenlos waren. Das war aber nicht der Fall. Wir haben eine super zweite Halbzeit hingelegt. Aber die Kölner haben aus fünf Torschüssen drei Treffer erzielt. Die ersten 20 Minuten von uns waren nicht gut. Da waren wir nicht mutig genug, haben viele Fehlpässe gespielt. Beim 0:1 machen wir auch einen dummen Fehler, klären den Ball nicht klar, sondern versuchen die Kugel mit der Brust abzulegen. Das war tödlich. Daraus müssen wir lernen."

... die frühe Auswechselung: "Timo Mehlich musste aufgrund von muskulären Problemen nach 33 Minuten ausgewechselt werden. Ismail Remmo hat das aber super gemacht. Das sage ich den Jungs ja auch immer: Derjenige, der reinkommt, muss Vollgas geben, darf die Mannschaft nicht schwächen sondern im Bestfall noch verstärken."





... die nächsten Gegner Ahlen, Gütersloh, Bocholt und Düren: "Ahlen und Gütersloh sind mit Sicherheit Mannschaften, die wir schlagen müssen. Aber so denken die ja auch über Velbert. Bocholt und Düren ist für mich schon ein anderes Level. Aber im Endeffekt ist in der Regionalliga jedes Spiel schwer. Wir müssen einfach zusehen, dass wir immer punkten und präsent sind. Wir müssen dem Gegner zeigen, welche Qualität in unserer Mannschaft steckt. Denn wir haben zweifelsohne ein großes Potential."

... einen möglichen Zugang bis zum 1. September: "Ja, wir schauen immer noch. Aber das ist nicht einfach. Wir würden gerne einen Spieler verpflichten, der auf den offensiven Außen flexibel einsetzbar ist und uns sofort verstärkt. Zudem muss er aber auch zum Verein passen. Das heißt: Wir trainieren nur am Abend. Da nutzt es mir nichts, wenn einer kommt, der den ganzen Tag nichts zu tun hat. Er muss auch eventuell arbeiten. Da muss schon das Gesamtpaket stimmen."