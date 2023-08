Regionalliga West: Fortuna Köln Erster! Schalke II mit Nullnummer vor großer Kulisse - Düren siegt

Der 5. Spieltag der Regionalliga West startete am Freitagabend (25. August) gleich mit vier Begegnungen. Es gab zwei Sieger.

Der SC Wiedenbrück und Rot Weiss Ahlen machten am Freitagabend den Anfang. Das Derby zwischen diesen Klubs eröffnete den 5. Spieltag der Regionalliga West. Einen Sieger gab es nicht.

Wiedenbrück und Ahlen trennten sich 1:1-Remis. Jan-Lukas Liehr (45.+1) traf vor 600 Zuschauern für Wiedenbrück und Ömer Uzun (82.) glich in der Schlussphase des Spiels für Ahlen aus.

Bis in die Schlussphase war auch die Partie zwischen Alemannia Aachen und FC Schalke 04 II spannend. Am Ende gab es aber auch in dieser Partie keinen Sieger. 0:0 lautete das Endresultat vor 13.400 Zuschauern am Tivoli. Immerhin: Acht Gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter in einem sehr hitzigen, hart umkämpfen Spiel. Für Aachen ist das Ergebnis zu wenig. Die Alemannia zeigte nach dem Trainerwechsel von Helge Hohl zu Interimscoach Reiner Plaßhenrich zwar eine andere Einstellung als noch beim 1:4-Debakel in Oberhausen, aber spielerisch ist weiterhin viel Luft nach oben beim selbsternannten Titelanwärter.

Eher Taten als Worte lässt derweil Fortuna Köln folgen. Die Rheinländer hielten sich beim Thema Saisonziel zurück und überraschen zu Beginn der Spielzeit. Am Freitagabend fuhr die Fortuna den vierten Sieg im fünften Spiel ein. Nach dem 3:0-Erfolg bei der SSVg Velbert übernahm die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen die Tabellenführung. Dominik Lanius (25.), Danny Breitfelder (84.) und Leon Demaj (87.) trafen vor 350 Fans für die Kölner bei Aufsteiger Velbert.

Bei einem Aufsteiger spielte auch der 1. FC Düren. Beim FC Wegberg-Beeck, der aktuell den Dürenern auch mit dem heimischen Waldstadion bei den 1. FC-Heimspielen aushilft, siegte Düren mit 3:1. Das Spiel lief 100 Minuten und die Beecker sahen gleich zwei Rote Karten in der Partie.

Am Samstag geht es in der Regionalliga West weiter. Dann tritt unter anderem der Wuppertaler SV beim 1. FC Köln II an und Rot-Weiß Oberhausen empfängt den FC Gütersloh.