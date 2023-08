Regionalliga: Dadashov trifft doppelt, Vincent-Wagner-Team gewinnt bei Pokal-Schreck

In der Regionalliga war an diesem Samstag (19. August) nicht nur in der West-Staffel einiges los. Ehemalige Regionalliga-West-Spieler waren auch im Nordosten oder Südwesten aktiv.

Für eine kleine Überraschung sorgte die TSG Hoffenheim II beim FC Homburg 08. TSG-Trainer Vincent Wagner meinte noch vor dem Spiel, dass seine Mannschaft keine große Chance beim DFB-Pokalschreck besitze. Doch, wer den ehemaligen Rot-Weiss-Essen-Spieler- und Trainer kennt, weiß, dass Wagner gerne tiefstapelt. So war auch diesmal. Siehe Zitat. Denn obwohl Homburg Bundesligist Darmstadt aus dem DFB-Pokal kegelte, wissen die Kenner der Regionalligen, dass Hoffenheim wie auch Homburg ein absolutes Spitzenteam in der Südwest-Staffel ist. Und siehe da: Hoffenheim siegte beim FCH 08 mit 2:1. Abdul Fesenmeyer, einst beim KFC Uerdingen aktiv, erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Bei den Homburgern standen auch die ehemaligen RWE-Profis Felix Weber und Max Dombrowka in der Startelf. Wir fahren jetzt als krasser Außenseiter dahin und dürften so viele Chancen haben wie ein Schneeball in der Wüste. Vincent Wagner vor dem Spiel in Homburg "Homburg ist ähnlich tief aufgetreten wie im DFB-Pokal, hat uns im 3-5-2-Block erwartet. Wir haben es aber ganz gut gelöst und keine Konter zugelassen. Das 1:0 vor der Pause ist uns zum richtigen Zeitpunkt gelungen. In der zweiten Halbzeit lassen wir zunächst riesige Chancen liegen, erzielen dann aber doch das 2:0. Danach müssen wir das Spiel entscheiden, das muss die Mannschaft noch lernen, denn in der Regionalliga kommen die Spitzenteams ansonsten meistens noch mal zurück. Es war ein verdienter Sieg, wir sind grundsätzlich zufrieden mit der Leistung, wissen aber, dass wir uns noch deutlich steigern müssen", lautete das Fazit von TSG-Coach Wagner. Ehemaliger Schalke-II-Stürmer: Vier Spiele, vier Treffer Gut läuft es auch weiterhin für Rufat Dadashov in der Regionalliga Nordost. Der Stürmer, der zwei Jahre bei der U23 des FC Schalke verbrachte und im Sommer 2023 nach Berlin zum BFC Dynamo zurückkehrte, erzielte am Samstag (19. August) beim 3:1-Erfolg seiner Mannschaft beim FC Eilenburg einen Doppelpack. Das waren seine Treffer drei und vier nach Spieltag vier. In zwei Jahren auf Schalke waren es in 43 Einsätzen satte 23 Buden für Dadashov. Gut möglich, dass der 31-jährige Angreifer diese Marke schon in seiner ersten BFC-Saison nach der Rückkehr aus Gelsenkirchen ins Visier nimmt.

