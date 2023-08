RL Südwest: Offenbach setzt Start vor großer Kulisse in den Sand, Ex-Essener trifft doppelt

Während die Regionalliga West bereits ihren zweiten Spieltag absolvierte, startete an diesem Wochenende auch die Regionalliga Südwest in die Saison 2023/2024.

Bitterer Start für die Kickers Offenbach! Der hessische Traditionsklub hat sich einmal mehr den Aufstieg in die 3. Liga auf die Fahne geschrieben. Seit über zehn Jahren war der OFC nicht mehr im Profifußball vertreten.

Christian Neidhart, Aufstiegstrainer von Rot-Weiss Essen, soll die Kickers in dieser Saison nach oben führen. Doch der Anfang ist misslungen. Vor 11.483 Fans auf dem Bieberer Berg unterlag Offenbach Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 0:1. Kevin Dicklhuber (90.) schockte die Kickers in der letzten Spielminute. Dementsprechend enttäuscht waren Neidhart und seine Schützlinge.

"Ich glaube, dass wir am Anfang schon ein bisschen nervös waren. Die Kulisse war überragend. Etwas Besseres kannst du an einem Freitagabend nicht haben. Uns hat in der ersten Halbzeit dann etwas die Spielruhe gefehlt. In der zweiten Hälfte waren wir dann spielbestimmend. Wenn du aber wenig Möglichkeiten hast wie in diesem Spiel, dann musst du solche hart umkämpften Spiele über die vielen Standards entscheiden", bilanzierte Neidhart auf der Pressekonferenz.

Der 54-jährige Fußballlehrer, der in der vergangenen Saison den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga trainierte, meinte weiter: "Die Stuttgarter Kickers haben leidenschaftlich verteidigt und hauen uns dann noch so ein Ding rein. Das ist natürlich sehr bitter. Die Jungs haben alles probiert und reingeworfen. Aber, klar: Für uns ist das sehr enttäuschend, dass wir den Auftakt vor dieser Kulisse verloren haben. Aber es geht weiter. Wir wollen jetzt in Aalen den ersten Dreier, der der schwerste der Saison ist, holen."

Auftakt nach Maß für Steinbach und Adetula

Derweil feierte der TSV Steinbach Haiger, ebenfalls ein heißer Aufstiegsanwärter, einen Auftakt nach Maß. Beim TuS Koblenz gewann Steinbach mit 2:0. Ayodele Adetula, der einst unter Christian Titz bei Rot-Weiss Essen spielte, erzielte beide Treffer. Der Flügelflitzer, der in diesem Sommer vom VfB Oldenburg nach Steinbach wechselte, erzielte in der 72. und 85. Minute die Siegtreffer für den TSV.