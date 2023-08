Nach Auslandsabenteuer: Für diesen Klub stürmt jetzt Ex-RWE-Profi Pronichev

Bei Rot-Weiss Essen werden die Fans diesen Namen noch kennen: Maximilian Pronichev. Seit wenigen Tagen steht der Ex-RWE-Stürmer wieder bei "RWE" unter Vertrag.

Im Januar 2020 wechselte Maximilian Pronichev von Hertha BSC II zu Rot-Weiss Essen. Der ehemalige U19-Spieler des FC Schalke 04 galt als eine top Verpflichtung für die Essener.

Doch am Ende, nach 18 Monaten, mussten beide Seiten feststellen, dass es doch eher keine gute Zusammenarbeit war. Erst kam Pronichev nach Essen, dann stoppte Corona die Saison 2019/2020.

Der 25-jährige Stürmer konnte zu selten sein Können bei RWE unter Beweis stellen. Die Zahlen - 18 Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen - lesen sich ganz ordentlich, doch der Russe galt als ein Problemspieler. Ein schwerer Charakter. Im Sommer 2022 verließ Pronichev Rot-Weiss Essen Richtung Österreich zum Zweitligtisten SV Horn.

Nach einem Jahr und 25 Begegnungen (sechs Tore, vier Vorlagen) für Horn kehrt Pronichev dorthin zurück, wo er bisher in seiner Karriere am erfolgreichsten war: in die Regionalliga Nordost. Er spielte wieder für "RWE" - FC Rot-Weiß Erfurt. Am vergangenen Wochenende feierte er sein RWE-Debüt und knipste sofort. Beim 2:0 über Hansa Rostock II erzielte der Russe den zweiten Treffer.

Nun geht es in die Lausitz - zu Pronichevs Ex-Klub FC Energie Cottbus. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz setzte beim 1:2 gegen Viktoria Berlin den Start in den Sand. Gegen Erfurt ist ein Sieg schon fast Pflicht. Pronichev freut sich auf das Wiedersehen mit Energie. "Gegen Rostock war es eine Pflichtaufgabe, die haben wir gelöst. Wir haben aber noch Luft nach oben. In Cottbus wird es ein Topspiel, in das wir als Außenseiter gehen. Wir wollen Cottbus ärgern. Die wollen und müssen unbedingt aufsteigen. Da wird der Laden brennen!", wird der ehemalige Essener und aktuelle Erfurter Pronichev in der Bild-Zeitung zitiert.

Maximilian Pronichev - in Zahlen:

FC Energie Cottbus - 39 Spiele, 16 Tore, 12 Vorlagen

Hertha BSC II - 32 Spiele, 22 Tore, 4 Vorlagen

Zenit St. Petersburg II - 20 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage

Rot-Weiss Essen - 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen

Hallescher FC - 10 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

SV Horn - 25 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen