Wer wird Meister der Regionalliga West? Das denken die RS-User

Wir haben die RevierSport-Nutzer gefragt, wem sie die Meisterschaft in der Regionalliga West am ehesten zutrauen. Über 12.000 User haben sich an der Umfrage beteiligt. Das ist das Ergebnis.

Wenn die Saison in der Regionalliga West im Mai des kommenden Jahres zu Ende geht, wird Alemannia Aachen über die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga jubeln dürfen - das ist zumindest das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Saisonstart an diesem Freitag.

Über 12.500 Nutzer von RevierSport haben sich in den vergangenen Wochen an der Abstimmung beteiligt. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Mit 48 Prozent sehen beinahe die Hälfte aller Teilnehmer den Traditionsklub vom Tivoli an der Tabellenspitze.

Mit weitem Abstand auf dem zweiten Platz folgt der Wuppertaler SV. Die Bergischen haben ein Fünftel der Gesamtstimmen erhalten. Auf dem dritten Platz folgt Rot-Weiß Oberhausen mit einem Anteil von 13 Prozent, knapp vor dem SV Rödinghausen mit zehn Prozent.

Zudem trauen die RS-User eher einem Verein, der nicht zur Auswahl stand, den Titel zu, als Fortuna Köln oder einer U23-Mannschaft. Vier Prozent stimmten für "ein anderer Klub", während drei Prozent der Teilnehmer eine der fünf U23-Mannschaften (Gladbach, Schalke, Köln, Düsseldorf, Paderborn) ganz vorne sehen. Fortuna Köln erhielt zwei Prozent der Stimmen.

Ob die Teilnehmer mit ihren Einschätzungen richtig liegen, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Wobei es schon beim Auftakt an diesem Wochenende einen ersten kleinen Wegweiser geben könnte, was die Rollen von Aachen und Wuppertal betrifft.

Die beiden Teams, die auch von den Trainern der Liga zu den Hauptfavoriten auserkoren wurden, eröffnen die Spielzeit am Freitagabend bei der Alemannia (19.30 Uhr, RS-Liveticker). Und das vor einer Rekordkulisse, denn es werden bis zu 28.000 Zuschauer erwartet. Noch nie wurde ein Auftaktspiel in der West-Staffel so zahlreich besucht.

Das Ergebnis der Umfrage im Überblick (Stand 27. Juli, 19.30 Uhr)

Alemannia Aachen - 6022 Stimmen, 48 Prozent

Wuppertaler SV - 2535 Stimmen, 20 Prozent

Rot-Weiß Oberhausen - 1653 Stimmen, 13 Prozent

Ein anderer Klub - 472 Stimmen, 4 Prozent

Eine U23-Mannschaft - 337 Stimmen, 3 Prozent

Fortuna Köln - 251 Stimmen, 2 Prozent

Gesamtstimmen: 12.587