1. FC Bocholt: Noch ein Neuzugang: "So einen Akteur bekommt man selten"

Vor dem Saisonstart gibt es einen weiteren Neuzugang beim 1. FC Bocholt. Er kommt aus der niederländischen zweiten Liga.

Der 1. FC Bocholt hat in diesem Sommer bereits zahlreiche Transfers getätigt. Kurz vor Saisonstart in der Regionalliga West am Wochenende intensiviert der Klub vom Niederrhein seine Aktivitäten noch einmal.

Nachdem am Mittwoch Kelvin Lunga vorgestellt wurde, verkündeten die Bocholter am Donnerstag die Verpflichtung von Jarno Janssen. Der niederländische Innenverteidiger spielte zuletzt für den FC Eindhoven in der zweiten holländischen Liga. Insgesamt bestrit er 61 Pflichtspiele für den Verein.

"Ich bin froh, dass dank eines guten Netzwerks solch ein Transfer realisiert werden kann. Jarno ist ein Spieler, der uns sofort weiterbringt. Er ist Innenverteidiger und Linksfuß, kommt aus der zweiten niederländischen Liga - so einen Akteur bekommt man selten", erklärt Kaderplaner Christopher Schorch. "Es ist schön, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, denn er wird uns auch in der Spitze qualitativ nochmal deutlich nach vorne bringen."

Janssen hat FCB-Trainer Dietmar Hirsch im Probetraining überzeugt. "Es fühlte sich direkt gut an und ich bekam von Seiten des Vereins viel Zuspruch, was meine Entscheidung positiv beeinflusst hat", berichtet der Abwehrmann. "Ich möchte eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen und ihr weiterhelfen. Tabellarisch möchten wir uns natürlich so hoch wie möglich positionieren, aber genaue Tendenzen wird man erst im Laufe der Saison festmachen können."

Janssen ist bereits der 17. Neuzugang der Bocholter. Somit werden sie mit einer runderneuerten Mannschaft ins erste Saisonspiel beim FC Schalke 04 II am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) gehen.

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick

Zugänge: Jarno Janssen (FC Eindhoven) Kelvin Lunga (RWO), Lucas Fox (F91 Düdelingen), Jan Holldack (RW Ahlen), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda JC), Dominik Klann, Willi Reincke (beide SC Verl), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Bogdan Shubin (beide FC Schalke 04 II), Brian Campmann (De Treffers), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Haris Mesic (Graafschap U21), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Wellers (Fortuna Köln)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Kevin Grund; Marcel Platzek, Sebastian Wickl (SV Schermbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Spvg Schonnebeck), Andre Bugla (BW Dingden), Dario Schumacher (TVD Velbert), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Stephane Mvibudulu (Ziel unbekannt)