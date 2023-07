1. FC Bocholt: 16. Zugang kommt von Rot-Weiß Oberhausen

Der 1. FC Bocholt hat seinen Kaderumbau fortgesetzt. Aus Oberhausen kommt ein Offensivspieler.

Der 1. FC Bocholt startet beim FC Schalke II in die neue Saison der Regionalliga West. Kurz vor dem Auftakt am Samstag (29. Juli, 14 Uhr) haben die Bocholter noch einen Spieler für die Offensive verpflichtet.

Kelvin Lunga, der zuletzt für Rot-Weiß Oberhausen gespielt hat, wechselt an den Hünting. Der 29-Jährige unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 30. Juni 2025.

In der abgelaufenen Saison brachte er es für RWO auf 33 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore und sechs Vorlagen gelungen sind. Zuvor spielte der Deutsch-Simbabwese unter anderem für den SV Straelen, Fortuna Köln und den SV Rödinghausen. Insgesamt bringt es der 1,87 Meter große Flügelflitzer auf 164 Regionalliga-Spiele (25 Tore, 32 Vorlagen).

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt: "Wir arbeiten schon seit mehr als sechs Wochen an einer Verpflichtung von Kelvin, umso glücklicher sind wir, dass der Transfer nun geklappt hat. Dietmar und ich sind gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass uns neben den jungen und polyvalenten Spielern ein erfahrener Mann in der Offensive gut zu Gesicht stehen würde. Kelly hat viel Erfahrung und einen guten Namen in der Regionalliga. Er wird uns sicher einen Schritt nach vorne bringen.“

Dietmar Hirsch, Cheftrainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: „Mit Marvin Lorch und den drei ‚jungen Wilden‘ haben wir auf den Außen schon eine gute Qualität. Wir wollten uns aber bewusst nochmal in der Spitze verstärken. Kelvin wird für mehr Ausgewogenheit und Erfahrung in unserem Kader sorgen, mit der er auch unsere jungen Spieler weiterbringen wird. Wir freuen uns auf seine Qualitäten, die er schon viele Jahre in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat.“

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick

Zugänge: Kelvin Lunga (RWO), Lucas Fox (F91 Düdelingen), Jan Holldack (RW Ahlen), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda JC), Dominik Klann, Willi Reincke (beide SC Verl), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Bogdan Shubin (beide FC Schalke 04 II), Brian Campmann (De Treffers), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Haris Mesic (Graafschap U21), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Wellers (Fortuna Köln)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Kevin Grund; Marcel Platzek, Sebastian Wickl (SV Schermbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Spvg Schonnebeck), Andre Bugla (BW Dingden), Dario Schumacher (TVD Velbert), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Stephane Mvibudulu (Ziel unbekannt)