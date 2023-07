RWO: Neuzugang Ruzgis vor Duell mit Ex-Klub: "Freundschaft für 90 Minuten vergessen"

Am kommenden Samstag gastiert Rot-Weiß Oberhausen zum 1. Spieltag der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück. Für Neuzugang Manfredas Ruzgis wird es ein besonderes Spiel.

Am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison in der Regionalliga West. Rot-Weiß Oberhausen wird am Samstag beim SC Wiedenbrück zu Gast sein. Für RWO-Neuzugang Manfredas Ruzgis wird es ein besonderes Spiel werden, denn der Stürmer wird auf seinen ehemaligen Arbeitgeber treffen.

In der vergangenen Spielzeit erzielte Ruzgis für den SC Wiedenbrück in 27 Partien neun Tore und machte auch während der Vorbereitung der Oberhausener durch starke Leistungen auf sich aufmerksam. Unter anderem erzielte der 26-jährige Angreifer das zwischenzeitliche 2:2 bei der knappen 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund.

Mit Blick auf den anstehenden Saisonstart gibt sich der Neuzugang kämpferisch. „Unsere Männer sind alle topfit. Wir hatten zwar eine kurze, aber sehr intensive Vorbereitung und sind voller Energie. Gegen Wiedenbrück wollen wir mit drei Punkten in die Saison starten und die Euphorie rund um den Verein mitnehmen”, erklärte Ruzgis.

Dass der Gegner im ersten Pflichtspiel der Saison gleichzeitig auch der ehemalige Verein des bulligen Angreifers ist, stört den ehemaligen Nationalspieler Litauens jedoch wenig.

Wiedenbrück gehört der Vergangenheit an und meine Zukunft heißt RWO Manfredas Ruzgis

„Ich habe Wiedenbrück in der Vergangenheit sehr ins Herz geschlossen. Sie haben mich trotz Verletzung aufgebaut und das gesamte Umfeld ist sehr familiär. Mit den Jungs habe ich immer noch Kontakt und der Verein liegt mir sehr am Herzen, aber für 90 Minuten wird jede Freundschaft vergessen. Ich will mit RWO alles gewinnen und werde mich in jeden Zweikampf schmeißen. Wiedenbrück gehört der Vergangenheit an und meine Zukunft heißt RWO”, verriet Ruzgis in Bezug auf den Beginn der Meisterschaft.

Auch Oberhausens Cheftrainer Jörn Nowak fiebert seinem Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie der Kleeblätter entgegen und will bestmöglich in die kommende Spielzeit starten.

„Am ersten Spieltag weiß man natürlich nicht genau, wo man steht. Wir haben Wiedenbrück bereits zweimal gesehen und wir wissen schon, was uns erwartet. Wir werden uns in den kommenden Tagen akribisch vorbereiten und wir fahren ganz klar mit dem Ziel nach Wiedenbrück, die ersten drei Punkte der Saison einzusammeln”, erklärte der RWO-Trainer vor dem Saisonbeginn.