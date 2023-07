Testspiele: Aachen gewinnt Generalprobe vor dem Regionalliga-Start

Alemannia Aachen feiert eine gelungene Generalprobe für die Regionalliga West. Auch Paderborn II gewinnt, Gütersloh unterliegt spät.

In einer Woche ist es soweit: Mit der Partie Alemannia Aachen gegen den Wuppertaler SV startet am Freitag (28. Juli, 19.30 Uhr) die neue Saison in der Regionalliga West. Die Mannschaften biegen auf die Zielgerade der Vorbereitung ein und spielen die letzten Tests.

Die Aachener absolvierten jetzt ihre Generalprobe gegen den Bonner SC. Beim Mittelrheinligisten konnte sich die Alemannia am Ende knapp mit 2:1 (1:0) durchsetzen. Sommer-Neuzugang Marc Brasnic (vom 1. FC Düren) erzielte beide Aachener Treffer, Burak Yasin Yesilay traf für den klassentieferen BSC, der es der Alemannia nicht leicht machte.

"Wir wurden heute maximal gefordert von einem sehr guten Oberligisten, was in der Generalprobe wichtig war", analysierte ein zufriedener Trainer Helge Hohl die Partie auf der Facebook-Seite der Aachener. "Hinten raus wurde es in ein, zwei Situationen noch einmal eng und wir sind in ein paar Szenen in die Bredouille geraten. Das haben wir uns auch gewünscht, dass das Spiel einen gewissen Stress mit sich bringt."

Jetzt gilt der Fokus bei der Alemannia ganz dem Saisonstart gegen den WSV. "In erster Linie geht es um Frische. Es wird wichtig, dass wir uns vor dem ersten Spiel nicht zu viel Druck machen und es genießen", blickte der Cheftrainer auf den Liga-Auftakt. "Es wird die Mannschaft das bessere Spiel machen, die befreiter aufspielen kann. Kleinigkeiten werden entscheiden."

Auch Gütersloh und Paderborn II im Test

Für zwei weitere Regionalligisten standen am Freitag ebenfalls Testspiele an. Der FC Gütersloh trat bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an und verkaufte sich teuer.

Nach der Bielefelder Führung durch Kaito Mizuta (65.) glich der FCG durch Dimitrios Nemtsis (74.) aus, die Oberhand behielt aber der Drittligist. Klub-Legende Fabian Klos (87.) sorgte mit seinem späten Treffer für den Bielefelder 2:1-Erfolg gegen den Aufsteiger, der am Sonntag, 30. Juli, in die neue Saison startet.

Auch der Auftaktgegner der Gütersloher war im Einsatz. Der SC Paderborn II besiegte Westfalenligist Westfalia Soest souverän mit 4:0. Luca Kiefer (20.), Rafael Camprobin Corchero (45.), Joel Vega Zambrano (49.) und Marlon Lakämper (51.) sorgten für die Paderborner Treffer.