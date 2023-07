Der Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh unterliegt Rot-Weiss Essen in einem Testspiel mit 1:3. Mit der Leistung seiner Truppe ist Trainer Julian Hesse dennoch nicht unzufrieden.

Regionalligist FC Gütersloh hat das Vorbereitungsspiel gegen Rot-Weiss Essen mit 1:3 (1:2) verloren. Im insgesamt vierten Test für die neue Saison ist es die zweite Niederlage für die Ostwestfalen, nachdem sie bereits gegen den SC Verl unterlegen waren (2:3). Dazu gab es einen Sieg gegen Rot Weiß Maaslingen (4:0) und ein Remis gegen die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (0:0).

Laut FCG-Cheftrainer Julian Hesse befindet sich sein Team insgesamt auf einem guten Weg: "Es ist immer schwer zu sagen, wo man steht. Das zeigt sich dann in der Liga. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die Spieler arbeiten gut im Training. Die letzten paar Prozentpunkte holt man sich dann in den Ligaspielen. Ich hoffe, dass wir da einen guten Start hinlegen."

Gütersloh konnte gegen die favorisierten Essener sogar dank Probespieler Arnold Suew in Führung gehen (22.), auch wenn der Führungstreffer ziemlich überraschend kam, da die Rot-Weissen eigentlich den Ton angaben. RWE antwortete aber postwendend und ging sogar mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit.

"In der ersten Halbzeit hatten wir, bevor wir in Führung gingen, zwei, drei glückliche Situationen. Nichtsdestotrotz sind wir dann nach dem 1:0 ganz ordentlich im Spiel, haben immer wieder gute Räume gefunden. Aber wie wir dann die Gegentore bekommen, das nervt natürlich. Vor dem 1:1 begehen wir einen total vermeidbaren Fehler, verlieren dann für ein paar Minuten den Kopf und sind dann nicht mehr so diszipliniert in den Positionen. So gehen wir mit einem nervigen Ergebnis in die Pause", fasst Hesse die erste Hälfte aus Sicht seiner Mannschaft zusammen.

Wir beschäftigen uns noch mit ein, zwei Spielern im Offensivbereich. Julian Hesse über die Kaderplanung

Im zweiten Durchgang konnten die Ostwestfalen auch spielerisch mithalten und sogar ein paar gute Torchancen kreieren. Am Ende stand zwar eine 1:3-Niederlage zu Buche, dennoch ist der Gütersloh-Trainer nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Truppe: "Grundsätzlich haben wir einiges richtig gemacht und uns auch gut verkauft, nur das Ergebnis nervt.

Die Regionalliga-Saison beginnt bereits am 30. Juli für den FCG, dann wartet Mitaufsteiger SC Paderborn II auf die Hesse-Elf. Bis dahin möchte der 34-Jährige noch die "Effizienz im letzten Angriffsdrittel verbessern", dort sieht er nämlich noch Verbesserungspotenzial.

In Sachen Kaderplanung ist Gütersloh bereits weit fortgeschritten und konnte schon zehn externe Neuzugänge verpflichten. Hesse verrät, dass das noch nicht alles ist: "Wir beschäftigen uns noch mit ein, zwei Spielern im Offensivbereich."