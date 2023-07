Ehemals RWE und RWO: Jan-Lucas Dorow wechselt zu diesem Traditionsklub

Den Fans von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen wird er ein Begriff sein: Jan-Lucas Dorow. Der Offensivspieler hat einen neuen Klub gefunden.

Nach vier Jahren im Ruhrgebiet verlässt Jan-Lucas Dorow den Fußball-Westen und wechselt in den Südwesten der Republik. Dorow, der die letzten zwei Spielzeiten bei Rot-Weiß Oberhausen verbrachte, unterschrieb bei Eintracht Trier.

Beim Traditionsklub von der Mosel erhält er einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und soll mit dafür sorgen, dass die älteste Stadt Deutschlands zumindest in einem Jahr wieder Viertliga-Fußball zu sehen bekommt. Die Eintracht geht nämlich zur neuen Serie in der fünftklassigen Oberliga an den Start.

"Ich bin froh wieder zurück in der Region zu sein. Es macht mich glücklich bei der Eintracht gelandet zu sein und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um die gesetzten Ziele zu erreichen", meinte Dorow zu seinem Wechsel nach Trier.

In jungen Jahren durchlief Dorow die Jugendabteilung der SG Blaubach-Diedelkof, dem SV Kohlbachtal und des 1. FC Kaiserslautern. Dabei spielte er unter anderem in der Junioren-Bundesliga und dem Junioren-DFB-Pokal.

Jan-Lucas Dorow: 44 Spiele für RWE und 61 Partien für RWO

Im Herrenbereich lief der 30-Jährige unter anderem viermal in der 2. Bundesliga, achtmal in der 3. Liga, 90-mal in der Regionalliga West und 169-mal in der Regionalliga Südwest auf. Zu seinen Stationen zählten dabei der 1. FC Kaiserslautern, 1.FSV Mainz 05 II, VfR Wormatia Worms, Rot-Weiss Essen und zuletzt Rot- Weiß Oberhausen. Für RWE bestritt Dorow 44 Pflichtspiele 8fünf Tore, neun Vorlagen), für RWO waren es 61 Begegnungen (zehn Treffer, sieben Assists). Die meisten Spiele in der Karriere bestritt der Zehner, der auch bei der Eintracht die "10" tragen wird, für Wormatia Worms (108 Partien, 28 Tore, 17 Vorlagen).

"Er wird unser Offensivspiel mit seiner Qualität und Erfahrung verbessern. Jan-Lucas ist ein sehr zuverlässiger und kreativer Spieler. Nach langen Verhandlungen sind wir sehr glücklich, dass er sich für die Eintracht entschieden hat", freut sich Eintracht-Teammanager Stefan Fleck über die Verpflichtung von Jan-Lucas Dorow.