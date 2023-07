Der letzte Regionalliga-West-Aufsteiger, der FC Wegberg-Beeck, ist nun auch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Acht Zugänge waren dabei.

In Vertretung für Cheftrainer Mark Zeh begrüßte Friedel Henßen, Sportchef des FC Wegberg-Beeck, zusammen mit Co-Trainer Mike Schmalenberg insgesamt 19 Spieler am Waldstadion. Am ersten Juli-Wochenende waren auch die externen Neuzugänge Nummer sieben und acht dabei.

Von der U23-Mittelrheinliga-Reserve des zukünftigen Regionalliga-Ligakonkurrenten Fortuna Köln kommt Joel Cartus nach Beeck. Der defensive Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Spiele bei den Südstädtern. Für Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen spielte er insgesamt 29 Mal in der U17- und U19-Bundesliga West.

Cartus? Bei diesem Nachnamen werden mit Sicherheit die Fans von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen hellhörig. Denn Joel ist der Sohn des ehemaligen Zweitliga-Profis Daniel Cartus. Der heute 44-Jährige absolvierte in den 2000er Jahren 66 Zweitligaspiele und über 150 Begegnungen in der 3. Liga.

Cartus stand bei Klubs wie Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, Sportfreunde Siegen und SC Paderborn unter Vertrag. Nun will sein Sohnemann einen ähnlichen Weg einschlagen. Zunächst ist für Cartus Junior aber die Regionalliga mit Wegberg-Beeck an der Reihe.

Zudem wechselt mit Finn Stromberg vom 1. FC Düren ein weiterer Spieler nach Beeck. Der 21-jährige Stürmer kommt mit der Empfehlung von 25 Einsätzen in der Regionalliga und 39 Partien in der Mittelrheinliga. Vor seinem Wechsel nach Düren war Stromberg für den SV Bergisch Gladbach und den SV Deutz aktiv. Beide Spieler haben einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben.

Das sind die Testspiele des FC Wegberg-Beeck in den kommenden vier Wochen bis zum Start in der Regionalliga West:

Samstag, 08. Juli, um 18.00 Uhr bei Concordia Oidtweiler (Bezirksliga)

Samstag, 15. Juli, um 16.00 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach

Mittwoch, 19. Juli, um 19.30 Uhr beim SV Straelen (Oberliga)

Sonntag, 23. Juli, um 19.30 Uhr gegen den TSV Meerbusch (Oberliga)