Schalke U23: Fimpel freut sich über "nächsten Schritt" - Entwarnung bei Lasogga

Zweiter Sieg im zweiten Test für die U23 des FC Schalke 04. Trainer Jakob Fimpel sprach anschließend über den aktuellen Stand und die Neuzugänge.

Die U23 des FC Schalke 04 gewann auch den zweiten Test der Saisonvorbereitung. Gegen den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch gab es einen 2:0-Sieg zu bejubeln. Für die Schalker trafen Neuzugang Paul Pöpperl und Kelsey Aninkorah-Meisel.

Schalke-Trainer Jakob Fimpel zeigte sich nach dem Sieg einverstanden mit der Leistung seines Teams: „Es war ein guter Test gegen eine starke Mannschaft. Vor allem in der ersten Halbzeit war das schon eine Top-Qualität. Sie waren, wie gewohnt wenn du gegen Niederländer spielst, sehr aggressiv. Du hast dann auf jeden Fall immer ein intensives, schnelles Spiel. Deswegen spiele ich so gerne gegen Teams aus den Niederlanden. Für uns war es der nächste Schritt. Wir haben Vertrauen getankt und einige Sachen gut gemacht. Deswegen bin ich zufrieden.“

Besonders die Neuzugänge und die aus der U19 hochgezogenen Spieler machten auf sich aufmerksam. Neben den beiden Torschützen stach auch der neue Torwart Julius Paris mit einigen guten Paraden heraus. Fimpel freut sich über die guten Verstärkungen: „Sowohl aus der U19 die beweglichen Jungs mit einer guten Geschwindigkeit, aber auch die Neuzugänge haben sich gut eingefügt. Sie machen es im Training gut und das Spiel ist die Bestätigung aus der Trainingswoche.“

Im Test gegen die Niederländer wurde Pierre-Michel Lassoga schon nach 29 Minuten ausgewechselt, Fimpel gab aber schnell Entwarnung: „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er muss sich natürlich erstmal an den Rhythmus gewöhnen. Er merkt mit seiner Erfahrung frühzeitig, ob was passiert ist. Aber er sagt dann kurz Bescheid, warum sollten wir das Risiko eingehen in der Phase.“

Neuzugang überzeugt - Weitere Verstärkung möglich

Der frischeste der Neuzugänge, Alexander Kopf, durfte im Test direkt von Beginn an ran. Trainer Fimpel fand anschließend lobende Worte für den Verteidiger: „Alex hat schon im Probetraining direkt überzeugt. Wir waren uns schnell einig, dass wir ihn verpflichten wollen. Er kann uns mit seinem linken Fuß und als spielstarker Verteidiger nochmal einiges mitgeben. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

Mit acht externen und sechs Neuzugängen aus der U19 sind die Transfertätigkeiten der Schalker nahezu abgeschlossen. Trotzdem möchte Fimpel einen weiteren Transfer nicht ausschließen: „Wir haben schon eine gute Basis geschaffen; ob noch was kommt, weiß ich nicht. Wenn überhaupt geht es nur noch um eine Position. Aber wenn alle gut durch die Saison kommen, wäre es auch so schon gut.“

Der Langzeitverletzte Andreas Ivan wird als gefühlter Neuzugang bald wieder zum Team dazustoßen. Wann genau, weiß auch der U23-Coach noch nicht: „Für Andi ist es noch etwas zu früh, da ist es schwer den richtigen Augenblick zu finden. Aber in den nächsten Wochen wird das noch nichts.“