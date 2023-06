Regionalligist Alemannia Aachen hat in einem Testspiel den belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 3:1 geschlagen. Trainer Helge Hohl war äußerst angetan.

Dritter Test, dritter Sieg für Alemannia Aachen. Am Freitag setzte sich das Team von Trainer Helge Hohl in viermal 30 Minuten mit 3:1 gegen KAS Eupen durch.

Die Kaiserstädter gingen durch Tore von Anton Heinz (22.), Lukas Scepanik (46.) und Armando Rexhepaj (96.) mit 3:0 in Führung, für den belgischen Erstligisten verkürzte Raphael Di Matteo auf 1:3.

„Das war ein guter Abschluss unseres Trainingslagers“, freute sich Hohl im Gespräch mit den vereinseigenen Medien. „Wir haben die fünf Tage sehr, sehr gut genutzt. Wir sind als Mannschaft enger zusammen gewachsen, haben uns einige Dinge erarbeitet – auf und abseits des Platzes.“

Das war am Freitag auf dem Rasen zu sehen. „Ich war sehr froh, dass wir eine gute Intensität gehen konnten und aus meiner Sicht verdient gewonnen haben.“ Das Ergebnis solle man zwar nicht zu hoch hängen, da man in der Vorbereitung nie so richtig weiß, wo die andere Mannschaft steht. Aber: „Ich bin sowohl mit dem Ergebnis als auch der Art und Weise sehr zufrieden.“

KAS Eupen: Nurudeen (61. Moser) – Zaatout (61. Van Genechten), Christiue-Davies (61. Paeshuyse), Filin (61. Kral), Davidson (61. Alloh) – Magnée (61. Youndje), Keita (61. Lambert) – Bitumazala (61. Nuhu), Baiye (61. Möhwald), Charles-Cook (61. Déom; 105. Di Matteo) – Alvarez Rey (44. Adjevi; 61. N'dri) Nurudeen (61. Moser) – Zaatout (61. Van Genechten), Christiue-Davies (61. Paeshuyse), Filin (61. Kral), Davidson (61. Alloh) – Magnée (61. Youndje), Keita (61. Lambert) – Bitumazala (61. Nuhu), Baiye (61. Möhwald), Charles-Cook (61. Déom; 105. Di Matteo) – Alvarez Rey (44. Adjevi; 61. N'dri) Alemannia Aachen: Johnen (61. Strauch; 91. Guttenson) – Winter (61. Statovci), Rumpf (61. Hanraths), Uzelac (61. Dervisevic), Strujic (61. Afamefuna) – Schwermann (61. Müller), Baum (61. Bapoh; 91. Rumpf) – Scepanik (61. Schaub), Herzog (61. Ametov), Heinz – Brasnic (61. Rexhepaj) Tore: 0:1 Heinz (22.), 0:2 Scepanik (46.), 0:3 Rexhepaj (96.), 1:3 Di Matteo (117.)

Denn seine Spieler agierten genau so, wie er es sich vorstellt: „Wir waren sehr pressing-resistent, haben viel fußballerisch gelöst, haben versucht auch in engen Räumen Fußball zu spielen und nach vorne gut umgeschaltet.“

Auch die Verteidigung hat dem 31-Jährigen imponiert. „Vor allem die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, obwohl wir das noch gar nicht so viel trainiert haben. Wir haben extrem hoch verteidigt, viele Sprints gezogen. Es war sehr viel drin, von dem, wie wir Fußball spielen wollen.“

Für Alemannia Aachen ist das Trainingslager in Westerwald zwar beendet. Die Arbeit vor dem Start der Saison 2023/2024 allerdings noch lange nicht. „Jetzt gilt es, darauf aufzubauen, nächste Woche hart zu arbeiten“, sagte Hohl und betonte: „Ich habe den Jungs gesagt, ich will keine Zufriedenheit. Ich will, dass wir weiter gierig sind und uns dementsprechend versuchen, bis zum Auftakt von Woche zu Woche zu steigern.“

Am Samstag, 8. Juli, steht der nächste Test auf dem Programm, genauer gesagt zwei. Um 14 Uhr heißt der Gegner TuS Koblenz, um 17 Uhr FC Wiltz. Gespielt wird im Sportpark am See (Dürwiß).