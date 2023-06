Gladbach II: Wie Meuer und Lockl - Auch Lofolomo wechselt in die 3. Liga

Nach zwei gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Borussia Mönchengladbach II und Enrique Lofolomo. Für ihn geht es in der 3. Liga weiter.

Neun Spieler hat die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verabschiedet. Tom Gaal, Kaan Kurt, Leon Schütz und Enrique Lofolomo waren bis dato ohne neue Arbeitgeber.

Den Letztgenannten kann man nun streichen. Lofolomo wurde nämlich beim Drittligisten Hallescher FC vorgestellt. Nach Per Lockl (Waldhof Mannheim) und Steffen Meuer (Erzgebirge Aue) ist Lofolomo der dritte Gladbacher U23-Spieler, der in diesem Sommer von der Regionalliga in die 3. Liga wechselt. Nach RevierSport-Informationen war auch der Wuppertaler SV an Lofolomo interessiert. Doch dieser wollte nicht in der Regionalliga bleiben sondern viel lieber in die 3. Liga wechseln. Das gelang ihm dann auch.

"Als klassischer Sechser besticht Enrique durch seine Aggressivität gegen den Ball, seine Laufstärke und sein gutes Passspiel. Wir freuen uns auf einen sehr interessanten Spieler mit Qualität und Perspektive", erklärt Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Lofolomo ist 1,85 Meter groß, er begann seine Laufbahn bei Alemannia Aachen und wechselte bereits im Nachwuchsbereich über den Umweg Fortuna Düsseldorf zu den "Fohlen" von Borussia Mönchengladbach. Nach fast 100 Spielen in der Regionalliga West will sich der vielseitige Defensivakteur nun in der 3. Liga beweisen.

Der 23-jährige Lofolomo ist nach Besar Halimi (Apollon Smyrnis/Griechenland), Moritz Schulze (SC Paderborn), Dominic Baumann (FSV Zwickau), Tom Baumgart (Erzgebirge Aue) und Matthew Meier (VfL Wolfsburg U19) der sechste externe Neuzugang für die Saison 2023/2024. Am Mittwoch, 28. Juni 2023, bittet HFC-Cheftrainer das neue Sextett und seine weiteren Schützlinge dann zum Aufgalopp.

Borussia Mönchengladbach II

Zugänge: Shio Fukuda, Selim Turping, Tony Reitz, Moustafa Ashraf Moustafa, Leo Arndt, Linus Wirth, Dimitrie Deumi Nappi (alle eigene U19), Julian Korb (Holstein Kiel), Maximilian Neutgens (Bayer Leverkusen U19)

Abgänge: Maximilian Brüll (eigene Profis), Tom Gaal, Enrique Lofolomo, Kaan Kurt, Leon Schütz (alle Ziel unbekannt), Per Lockl (Waldhof Mannheim), Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Ben Zich (Fortuna Düsseldorf II), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue)