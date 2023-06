1. FC Köln: Nach 349 Regionalligaspielen - U21-Kapitän wechselt in die Bezirksliga

Die U21 des 1. FC Köln hat in diesem Sommer einige Spieler verabschiedet. Auch Kapitän Lukas Nottbeck geht.

Eigentlich hatte der 1. FC Köln II nach der vergangenen Saison offiziell bekannt gegeben, dass Kapitän Lukas Nottbeck und Offensivmann Thomas Kraus ihre Karrieren beenden würden. Bei Kraus stimmt das auch.

Der 36-Jährige heuerte als Co-Trainer bei Fortuna Köln an. Er wird Chefcoach Markus von Ahlen assistieren. "Wir freuen uns riesig, mit Tommy unser Trainerteam so kurzfristig wieder zu komplettieren. Tommy war unser Wunschkandidat. Er wird wichtiger Bestandteil im täglichen Arbeiten mit der Mannschaft und natürlich in der guten Zusammenarbeit in unserem Staff", sagte Fortunas Sportdirektor Matthias Mink.

Bei Nottbeck, der für die Kölner Klubs FC II, Fortuna und Viktoria in der Regionalliga spielte, ist es mit dem Karriereende aber nicht so richtig formuliert. Denn der 34-Jährige, der die letzten Jahre Kapitän der Kölner U21-Mannschaft war, kann den Ball noch nicht ganz ruhen lassen.

Und das ist ein echter Hammer! Zumindest für den Horremer SV, einen Bezirksligisten aus Kerpen. Nottbeck - er hat 349 (!) Regionalligaspiele in seiner Karriere bestritten - läuft in der nächsten Saison für den HSV auf und wird auf den Bezirksportanlagen der Bezirksliga auf dem Rasen stehen.

"Dass er nicht ganz ohne Fußball kann und fit ist, spielt er nun im Wohnort seiner Familie erstmals auf Amateurniveau. Es ist kein Geheimnis, dass Lukas seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben soll und wir sehr stolz auf die Verpflichtung sind. Herzlich Willkommen beim HSV", heißt es von offizieller Seite des Bezirksliga-Aufsteigers aus Kerpen.

1. FC Köln II: Zu- und Abgänge des 1. FC Köln im Überblick

Zugänge: Yannick Freischlad, Max Finkgräfe, Tidiane Toure, Emin Kujovic (alle eigene U19), Jens Castrop (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen), Oliver Issa Schmitt (SC Verl, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Marco Höger (Waldhof Mannheim),

Abgänge: Joshua Schwirten (Erzgebirge Aue), Thomas Kraus (Karriereende), Lukas Nottbeck (Horremer SV), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Gavin Didzilatis (VfB Lübeck), Mischa Häuser (FSV Fernwald), Tim Giesen (Schalke 04 II), Luca Schlax (FSV Frankfurt)