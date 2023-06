Regionalliga West: Abschied nach elf Jahren - Aufsteiger geht ohne seinen Kapitän in die Saison

Nach über einem Jahrzehnt gibt es einen Abschied beim Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck. Der Kapitän geht.

Obwohl der FC Wegberg-Beeck die Meisterschaft in der Regionalliga West im Saisonfinale verspielte, durfte der Verein trotzdem über den Aufstieg jubeln. Kurz nach dem Ende der Spielzeit wurde bekannt, dass der FC Hennef sein Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt - und die Beecker nachrücken.

Damit sind sie ein Jahr nach dem Abstieg zurück in der vierten Liga. Wenn die neue Runde Ende Juli startet, wird ein Urgestein aber nicht mehr für die Schwarz-Roten auf dem Rasen stehen.

Kapitän Maurice Passage verlässt Wegberg in diesem Sommer. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 32-Jährige verbrachte insgesamt elf Jahre beim FCWB, nachdem er im Sommer 2012 aus der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gekommen war.

Nun hat sich der Rechtsverteidiger dazu entschieden, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. "Ich möchte mich bei allen, die mich auf der Reise in Beeck begleitet haben von ganzem Herzen bedanken", wird er in einem Facebook-Beitrag des Klubs zitiert.

Zudem bezog Passage Stellung zu seiner Zukunft: "Ich werde erst mal eine kurze Pause einlegen. Für mich war es eine unvergessliche Zeit, die ich sehr genossen habe. Ob, wann und wie es im Fußball für mich weiter geht, wird die Zukunft zeigen."

Derweil sprach der Sportliche Leiter Friedel Henßen vom Verlust einer Identifikationsfigur. "Er war sportlich wie menschlich, stets ein großes Vorbild und ein Kapitän, wie er im Buche steht. Seine Entscheidung respektieren wir selbstverständlich und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Danke Mo."

In elf Jahren bestritt Passage 245 Pflichtspiele für Wegberg-Beeck, in denen er zwölf Tore erzielte. Die meisten Einsätze sammelte er in der Mittelrheinliga (153). In der Regionalliga West waren es 77. Weitere werden nicht hinzukommen - zumindest nicht im Trikot von Wegberg-Beeck.

FC Wegberg-Beeck: Transfers im Überblick (Stand 22. Juni)

Zugänge: Takahito Ohno (FC Hennef), Ron Meyer (Bonner SC), Timo Braun (Viktoria Glesch-Paffendorf), Yannik Hasenbein (VfL Alfter), Francisco San Jose (Fortuna Köln II), Hope Edwayn Bate (eigene U19)

Abgänge: Dimitrios Touratzidis (KFC Uerdingen), Aaron Allwicher (SV Helpenstein), Eric Wille (SV Helpenstein), Tarik Handzic, Folajomi Orolade, Daniel Pfaffenroth, Maurice Passage (alle Ziel unbekannt)