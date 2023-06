RWO: Offiziell! Ex-RWE-Profi wird ein Oberhausener

Rot-Weiß Oberhausen hat nach Trainer Jörn Nowak und Flügelflitzer Oguzhan Kefkir den nächsten Mann mit einer RWE-Vergangenheit verpflichtet.

Rot-Weiß Oberhausen hat mit Marius Kleinsorge einen weiteren Neuzugang vorgestellt.

Er wechselt vom SV Meppen an die Lindnerstraße. RevierSport hatte den Transfer exklusiv angekündigt.

Der Außenspieler stand in der abgelaufenen Drittliga-Saison in 19 Spielen auf dem Platz. Dabei konnte er neben drei eigenen Treffern zwei weitere vorbereiten. Zum Klassenerhalt des SV Meppen sollte es nicht reichen. Die Emsländer müssen in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord an den Start gehen.

Der 27-Jährige kann insgesamt 126 Einsätze in der 3. Liga vorweisen und stand neben der Regionalliga Nord auch bereits in der Regionalliga West auf dem Platz. In der Aufstiegssaison 2021/2022 von Rot-Weiss Essen kam er in 17 Spielen (sieben Tore, vier Vorlagen) für den Oberhausener Nachbarn aus der Ruhrmetropole zum Einsatz.

"Mit Marius konnten wir einen Flügelspieler verpflichten, der unsere Offensive nochmals bereichern wird. Er weiß worauf es auf dem Platz ankommt und hat seine Qualitäten bereits in der 3. Liga und der Regionalliga bewiesen. Wir sind sehr froh, dass er sich für RWO entschieden hat und freuen uns auf ihn", betont RWO-Sportchef Patrick Bauder.

Auch Kleinsorge freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich habe bereits im Stadion Niederrhein gespielt und kenne die Atmosphäre hier, deshalb freue ich mich riesig auf die ersten Spiele und die Fans in meinem Rücken zu wissen. Die Verantwortlichen haben mich in den gemeinsamen Gesprächen klar von den Zielen des Vereins überzeugt und ich werde gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür geben diese zu erreichen."

Mit Cheftrainer Jörn Nowak und Linksfuß Oguzhan Kefkir wird Kleinsorge auf zwei ihm bekannte Spieler aus gemeinsamen RWE-Zeiten treffen. Am Donnerstag, 22. Juni 2023, startet die Mannschaft des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen in die Vorbereitung. Ab 15 Uhr bittet der neue Chefcoach Nowak seine Schützlinge zum Trainingsauftakt im Stadion Niederrhein.