RWO: RWE-Aufstiegsheld verstärkt den Kader von Trainer Jörn Nowak

Rot-Weiß Oberhausen hat einen Tag vor dem Trainingsstart am Donnerstag, 22. Juni, noch einen Transfer getätigt.

Wie RevierSport erfuhr, hat Rot-Weiß Oberhausen Marius Kleinsorge verpflichtet. Der Flügelflitzer kommt von Drittliga-Absteiger SV Meppen und soll nach unseren Informationen noch an diesem Mittwochabend, 21. Juni, offiziell vorgestellt werden.

Kleinsorge ist in der vergangenen Saison mit Meppen aus der 3. Liga abgestiegen und bestritt für die Emsländer 19 Spiele (drei Tore, zwei Vorlagen). In der Saison 2021/2022 stand er für ein halbes Jahr auch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. RWE hatte den schnellen Außenbahnspieler vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Am Ende konnte Kleinsorge mit 17 Einsätzen (sieben Tore, vier Vorlagen) auch seinen Anteil dazu beitragen, dass RWE nach 13 Jahren die Regionalliga Richtung 3. Liga verließ. Er darf sich durchaus als einer der Essener Aufstiegshelden bezeichnen.

Zu diesen gehört auch Jörn Nowak - Kleinsorges zukünftiger Trainer bei RWO. Nowak war es nämlich, der nach der Entlassung von Christian Neidhart kurz vor Saisonende gemeinsam mit dem damaligen U19-Trainer Vincent Wagner das Traineramt bei RWE übernahm und die Essener zurück in den Profifußball führte.

In diesem war Kleinsorge auch schon aktiv. 126 Spiele in der 3. Liga stehen in der Vita des 27-Jährigen, der gebürtig aus Goslar kommt. In diesen 126 Partien erzielte er auch 21 Buden und konnte 13 weitere Treffer vorbereiten. Hinzu kommen noch 64 Spiele in der Regionalliga. Ab dem 1. Juli 2023 kommen dann weitere Viertligaspiele für Rot-Weiß Oberhausen dazu.

Neben Kleinsorge sollen auch die weiteren Neuzugänge Moritz Montag (Wuppertaler SV), Cottrell Ezekwem (SC Verl), Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück), Kevin Kratzsch (SV Straelen), Dominik Burghard und Kerem Yalcin (beide eigene U19) sowie Oguzhan Kefkir (Rot-Weiss Essen) dabei helfen, dass Rot-Weiß Oberhausen eine erfolgreiche Saison spielt.

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, startet die Mannschaft des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen in die Vorbereitung. Ab 15 Uhr bittet der neue Chefcoach Jörn Nowak seine Schützlinge zum Trainingsauftakt im Stadion Niederrhein.