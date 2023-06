3. Liga: Nach Abstieg - Ex-RWE-Profis Weber und Dombrowka wechseln in die 4. Liga

Felix Weber und Max Dombrowka sind mit ihren Klubs, der Spielvereinigung Bayreuth und dem SV Meppen, in die Regionalliga abgestiegen. Beide verlassen ihre Vereine.

Felix Weber und Max Dombrowka haben zwei Dinge gemeinsam: Beide sind mit ihren Vereine, Weber mit der Spielvereinigung Bayreuth und Dombrowka mit dem SV Meppen, aus der 3. Liga abgestiegen.

Und sowohl Weber - Saison 2020/2021, sieben Einsätze - als auch Dombrowka - 2012 bis 2015, 79 Einsätze - standen einst mal bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Nun geht es für beide in der Regionalliga Südwest weiter. Der FC 08 Homburg sicherte sich die Dienste der ehemaligen RWE-Spieler.

Innenverteidiger Weber wechselt aus Bayreuth nach Homburg und der 28-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2024 beim Südwest-Regionalligisten. Der 31-jährige Dombrowka bindet sich gar bis 2025 an den FCH, der in der kommenden Saison von Ex-Bundesligaprofi Danny Schwarz trainiert wird.

Weber hat in seiner bisherigen Laufbahn für 1860 München und Bayreuth bereits 84 Einsätze in der 3. Liga absolviert. In der Regionalliga Bayern kommt der 28-Jährige auf insgesamt 135 Spiele. Zudem kam er 2009 in einem Freundschaftsspiel für die deutsche U15-Nationalmannschaft zum Einsatz.

"Ich freue mich auf den neuen Verein und die neue Umgebung. Die Ambitionen des FC 08 Homburg decken sich mit meinen. Ich werde alles geben, damit der Verein seine gesteckten Ziele erreicht", sagt Weber.

Dombrowka hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits 213 Einsätze in der 3. Liga absolviert. In der Regionalliga kommt der 31-Jährige auf zusammengerechnet 150 Spiele. Zudem kam der Verteidiger 2011 zu zwei Einsätzen in Freundschaftsspielen für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

Dombrowka: "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim FC 08 Homburg. Entscheidend war für mich, dass wir nächstes Jahr eine ernstzunehmende Rolle um den Aufstieg spielen werden. Bisher habe ich nur Gutes über den Verein und die Region gehört. Außerdem kenne ich Danny Schwarz bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern."