Über Verl zum 1. FC Bocholt: Regionalligist leiht Angreifer aus

Der 1. FC Bocholt hat einen neuen Stürmer vorgestellt. Der Neuzugang kommt über den SC Verl zum Regionalligisten.

Willi Reincke wird in der kommenden Saison 2023/24 das Trikot des 1. FC Bocholt tragen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt der 20-Jährige auf Leihbasis in die Regionalliga West.

Der SC Verl hatte sich die Dienste des beim VfL Wolfsburg und Werder Bremen ausgebildeten Offensivspielers am Donnerstag (15. Juni) gesichert und ihn dann direkt an die Bocholter weiterverliehen.

In der letzten Saison spielte Reincke für die Bremer U23 in der Regionalliga Nord. Insgesamt 23 Spiele absolvierte der Stürmer, 18 Mal kam er als Einwechselspieler von der Bank. Vier Tore und eine Vorlage lauten die letztjährige Bilanz in der Abstiegssaison der Bremer.

„Mit Willi bekommen wir einen Spieler, der eine Menge Potenzial mitbringt. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn für ein Jahr ausleihen können“, freute sich Sportchef Christopher Schorch und betonte: „Willi wird uns mit seinen Offensivqualitäten und seiner professionellen Einstellung weiterhelfen. Die Gespräche waren sehr angenehm und von hohem gegenseitigen Vertrauen geprägt. Dieses Leihgeschäft ist eine Win-Win-Win-Situation für Willi, Verl und uns als 1. FC Bocholt.“

Auch Trainer Dietmar Hirsch zeigte sich voller Vorfreude auf seinen neuen Angreifer. „Willi ist ein sehr gut ausgebildeter, talentierter Offensivspieler, der zudem flexibel als Mittelstürmer und außen, aber auch als hängende Spitze spielen kann. Bereits in seinem ersten Seniorenjahr hat er viele Einsätze gesammelt und gut performed.“

Von den Qualitäten des 20-jährigen Reincke ist Hirsch ebenfalls überzeugt: „Wir freuen mit uns mit Willi auf einen sehr torgefährlichen, ambitionierten und charakterlich perfekt zu unserer Mannschaft passenden Neuzugang.“

1. FC Bocholt - Transfers im Überblick:

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (Düdelingen/Luxemburg), Florian Mayer, Ali Barak(beide Roda Kerkrade), Bogdan Shubin (FC Schalke 04 II), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Willi Reincke (SC Verl, ausgeliehen)

Abgänge: Florian Abel (KFC Uerdingen), Dario Schumacher (TVD Velbert), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Tim Winking, Leander Goralski (alle Ziel unbekannt)