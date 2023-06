Regionalliga West: SV Lippstadt verstärkt sich mit Drittligaspieler

Verstärkung für den SV Lippstadt. Der Regionalligist schlägt bei einem Verein in der 3. Liga zu.

Der SV Lippstadt hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Vom SC Verl wechselt Maximilian Franke in die Regionalliga West. Das gab der Verein via Facebook bekannt.

Franke stand in Verl seit Sommer 2021 unter Vertrag, war in der abgelaufenen Spielzeit allerdings an den BFC Dynamo Berlin ausgeliehen. Dort kam der Offensivspieler aber auch nur selten zum Einsatz, insgesamt lief er sieben Mal für die Berliner in der Regionalliga Nordost auf. Nur einmal stand er in der Startelf.

„Maxi ist ein klassischer Flügelflitzer. Er bringt ein extrem hohes Tempo mit und bringt damit sehr viel Schnelligkeit und Tiefe in das Offensivspiel seiner Mannschaften. Dazu sehe ich bei ihm sehr gerne, wie er auf den Außenbahnen die 1-gegen-1-Situationen löst. Das ist etwas, was unserm Spiel sicher eine weitere Komponente gibt und damit bereichert“, erklärte Sportdirektor Dirk Brökelmann die Verpflichtung in der Mitteilung des Vereins.

Ausgebildet wurde der 21-jährige Außenspieler bei Hannover 96, für den SC Verl kam er immerhin zu zwei Kurzeinsätzen in der 3. Liga.

Nach Ali Cirak, Elias Demirarslan (beide Preußen Münster II), den Geschwistern Joep und Niek Munsters (beide SV Straelen) und Lewin D'Hone (Wuppertaler SV) ist Franke der sechste externe Neuzugang für den SVL.