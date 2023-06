SV Rödinghausen: Torhüter wechselt in die 2. Bundesliga - SVR kassiert Ablöse

Der SV Rödinghausen gibt einen weiteren Torhüter ab. Der 18-jährige Leon-Oumar Wechsel geht in die 2. Bundesliga.

Innerhalb von zwei Tagen haben zwei Torhüter den SV Rödinghausen in Richtung Profibereich verlassen. Nachdem Tiago Estavao am Mittwoch bei der U23 von Borussia Dortmund vorgestellt wurde, verkündete der Regionalligist am Donnerstag den Abgang von Leon-Oumar Wechsel.

Das 18 Jahre alte Talent geht sogar noch eine Spielklasse höher und schließt sich Hannover 96 an. Beim Zweitligisten aus Niedersachsen hat Wechsel einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Da sein Arbeitspapier in Rödinghausen ursprünglich bis 2024 lief, können sich die Niedersachsen über eine finanzielle Entschädigung freuen. Wie hoch diese ausfällt, ist nicht bekannt - über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Leon hat in dieser Saison eine tolle Entwicklung genommen, starke Spiele gezeigt und auch in jeder Trainingseinheit absolut überzeugt", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller. Im Alter von nur 17 Jahren feierte Wechsel im Februar sein Debüt in der vierten Liga. Elf Einsätze wurden es insgesamt, viermal blieb der Youngster ohne Gegentor.

Wir sind sehr stolz darauf, einen weiteren Spieler, der in unserer Jugend ausgebildet wurde, in den Profifußball abzugeben SVR-Sportchef Alexander Müller

"Natürlich hätten wir ihn gerne gehalten, können aber auch absolut nachvollziehen, dass er die Chance zu einem ambitionierten Zweitligisten zu wechseln nutzen möchte. Wir sind sehr stolz darauf, einen weiteren Spieler, der in unserer Jugend ausgebildet wurde, in den Profifußball abzugeben", erklärt Müller.

In Hannover ist Wechsel als Perspektivspieler eingeplant. Er soll neben dem bisherigen Gespann Ron-Robert Zieler, Leo Weinkauf und Toni Stahl aber fest zum Profikader gehören und Einsatzzeiten in der U19 und U23 der 96er erhalten.

"Leon hat in der abgelaufenen Saison schon in der Regionalliga regelmäßig gespielt", wird Hannovers Sportdirektor Marcus Mann zitiert. "Er ist ein sehr talentierter Torwart, in dem wir großes Potenzial sehen. Über das Training mit unserem Profiteam wollen wir ihn schnellstmöglich an das Niveau der 2. Liga heranführen."

SV Rödinghausen: Aktuell zwei Torhüter unter Vertrag

Derweil kommt Wechsel mit "einer riesigen Vorfreude" zum Traditionsklub. "Es ist ein großartiger Schritt für mich und meine Entwicklung, in der ich nun in einem Profiumfeld das nächste Level erreichen will. Bei den Profis zu trainieren und in der Akademie Spielpraxis zu erhalten, ist dafür natürlich eine optimale Kombination."

Rödinghausen hatte sich bereits auf die Abgänge von Wechsel und Estevao vorbereitet und Matthis Harsman vom SV Meppen verpflichtet. Zudem steht Luis Weber unter Vertrag. Da mit Leon Tigges ein dritter Torhüter den Klub verlassen hat (TuS Bersenbrück), könnte es noch zu einem weiteren Transfer kommen.