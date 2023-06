Borussia Dortmund: U23 holt Nummer eins aus Regionalliga West - U19-Duo erhält Verträge bis 2025

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat ihren vierten externen Zugang fix gemacht. Es kommt ein Torwart.

Nächste Verstärkung für die Drittliga-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund: Nach Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC), Franz Roggow (FC St. Pauli) und Justin Butler (FC Ingolstadt) wird nach RevierSport-Informationen auch Tiago Estevao zum BVB II wechseln. Der Torhüter soll noch an diesem Mittwoch, 14. Juni, offiziell an der Strobelallee vorgestellt werden.

Der 21-Jährige steht seit dem Sommer 2022 beim Wes-Regionalligisten aus Rödinghausen unter Vertrag und war eigentlich bis zum 30. Juni 2024 an den SVR gebunden. Der BVB wird nach unseren Informationen eine fünfstellige Ablösesumme nach Rödinghausen überweisen.

30 Minuten nach der RS-Meldung bestätigte der SV Rödinghausen in Person von Geschäftsführer und Sportchef Alexander Müller den Abgang: "Tiago ist ein talentierter Torhüter, der verletzungsbedingt in der Rückrunde leider nicht auf die Spielzeit kam, die sich beide Seiten erhofft hatten. Der Wechsel in die 3. Liga und das Angebot von Dortmund haben ihn gereizt und dem daraus resultierendem Wunsch eines Wechsels haben wir zugestimmt. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Estevao kam in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur auf 18 Einsätze für Rödinghausen. Dabei kassierte er lediglich 18 Gegentore und spielte fünfmal zu Null. In der ersten Saisonhälfte 2022/2023 wählte ihn RevierSport zum Torwart der Regionalliga-West-Hinrunde.

Estevao gilt als ambitioniert und selbstbewusst. Immerhin hat er schon in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach, dem FC Porto und Bayer Leverkusen einiges von der großen Fußballbühne mitbekommen. In Porto konnte er gar mit Real-Madrid-Legende Iker Casillas, der in Porto unter Vertrag stand, trainieren. "Das war natürlich eine besondere Zeit für mich, die mich sicherlich auch geprägt hat. Er ist ein ganz großer Torwart unserer Zeit", erzählte Estevao einst gegenüber RevierSport.

In Mönchengladbach unter den Fittichen von Uwe Kamps

Bei Borussia Mönchengladbach hatte Estevao eine hervorragende Torwartschule unter Fohlen-Legende Uwe Kamps genossen und sich dafür im Jugendbereich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. "In Gladbach habe ich einen Teil des Grundlagen- und Aufbaubereiches durchlaufen können und mir kam es zu Gute, dass ich auch ein spielerischer Torwart bin, bedingt dadurch, dass ich bei meinem Jugendverein noch als Stürmer gespielt habe", erklärte Estevao. Nun geht es für ihn zu Borussia Dortmund.

Zum Kader der Dortmunder Drittliga-Reserve gehören in der kommenden Saison 2023/2024 auch die beiden U19-Spieler Marian Kirsch (Torwart) und Hendry Blank (Abwehr), die jeweils einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben haben.

Für die neue Spielzeit ist die Dortmunder Reserve in ihrer Kaderplanung schon sehr weit. 28 Spieler stehen für die kommende Saison 2023/2024 schon unter Vertrag.

Ein Überblick

Tor: Marcel Lotka, Tiago Estevao (SV Rödinghausen), Marian Kirsch (eigene U19)

Abwehr: Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins, Hendry Blank (alle eigene U19), Antonios Papadopoulos, Bjarne Pudel, Mario Surver, Prince Aning, Guille Bueno, Tom Rothe, Lion Semic, Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC)

Mittelfeld: Abdoulaye Kamara, Maik Amedick (war an den SC Wiedenbrück ausgeliehen), Franz Pfanne, Franz Roggow (FC St. Pauli), Dennis Lütke-Frie, Falko Michel, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein, Göktan Gürpüz

Angriff: Jayden Braaf, Cyrill Akono, Moses Otuali, Ted Tattermusch, Justin Butler (FC Ingolstadt)