Vertragsauflösung - Stammspieler verlässt 1. FC Bocholt auf eigenen Wunsch

Nach einem Jahr endet die Zeit von Jeffrey Obst beim 1. FC Bocholt wieder. Der Außenverteidiger löste seinen Vertrag auf eigenen Wunsch auf.

Wenn der 1. FC Bocholt am kommenden Freitag unter seinem neuen Trainer Dietmar Hirsch die Vorbereitung auf die anstehende Regionalliga-Saison aufnimmt, wird Jeffrey Obst nicht auf dem Rasen stehen.

Der 29-Jährige verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Das teilte der FCB mit. Ursprünglich lief das Arbeitspapier von Obst noch bis 2024. Für welchen Verein der Außenverteidiger zukünftig auflaufen wird, ist öffentlich noch nicht bekannt.

"Die Zusagen, die die damals sportlich Verantwortlichen Jeffrey im vergangenen Jahr gemacht hatten, können wir angesichts unserer personell-strukturellen Neuausrichtung nicht mehr gewährleisten", erklärt der designierte Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch.

Der Kaderplaner weiter: "Wir wollen den nächsten Step machen, so dass wir uns keine Ausnahmen zum Beispiel mit Blick auf den Trainingsbetrieb erlauben können. Zugleich möchten wir Jeffrey aber keine Steine in den Weg legen. Wir danken ihm für sein großes Engagement, die guten Leistungen im FC-Trikot und wünschen ihm sportlich wie privat alles Gute."

Obst war vor einem Jahr von Rot-Weiß Oberhausen an den Hünting gewechselt. Für die Bocholter stand er nahezu in jeder Partie in der Startelf, sofern er nicht durch Verletzungen oder eine Gelbsperre ausgebremst wurde. 25 Einsätze wurden es am Ende (ein Tor, zwei Vorlagen) - weitere werden im Trikot des Niederrheinklubs nicht hinzukommen.

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand 14. Juni)

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (Düdelingen/Luxemburg), Florian Mayer, Ali Barak(beide Roda Kerkrade), Bogdan Shubin (FC Schalke 04 II), Leon Gino Schmidt (SF Lotte),

Abgänge: Florian Abel (KFC Uerdingen), Dario Schumacher (TVD Velbert), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Jeffrey Obst, Tim Winking, Leander Goralski (alle Ziel unbekannt)