Alemannia Aachen: Der vorläufige Sommerfahrplan - Test gegen belgischen Erstligisten

Alemannia Aachen hat den Plan für den ersten Teil der Vorbereitung veröffentlicht. Als Highlight wartet ein Duell gegen KAS Eupen auf die Mannschaft von Helge Hohl.

Alemannia Aachen gehört in diesem Sommer zu den aktivsten Teams auf dem Transfermarkt. 16 Spieler verließen die Alemannen, zwölf Neuzugänge wurden bislang vorgestellt – darunter unter anderem Aaron Herzog (Hallescher FC) und Beyhan Ametov (SV Meppen) aus der 3. Liga.

Bei einem solchen Umbruch bedarf es selbstverständlich auch einer Menge Zeit, bis sich die neue Mannschaft eingespielt hat. Bereits in dieser Woche nimmt das Team rund um Trainer Helge Hohl das Training auf.

Zumindest der erste Teil der Vorbereitung ist bereits durchgeplant. Am kommenden Samstag (17. Juni, 14 Uhr), steigt die Mannschaft „Am Lindenplatz“ in Würselen in den Trainingsbetrieb ein. Kurz darauf stehen auch schon die ersten Tests gegen die Landesligisten SV Eilendorf (21. Juni, 19 Uhr) und Germania Teveren (24. Juni, 14 Uhr) an.

Im Anschluss wartet ein fünftätiges Trainingslager auf die Spieler, der Ort steht allerdings noch nicht fest. Abgeschlossen wird dieses dann mit dem großen Highlight in der Vorbereitung. Der belgische Erstligist KAS Eupen kommt zum Testspiel zu Besuch (30. Juni, 18 Uhr).

Auf der Anlage von Viktoria Arnoldsweiler werden die Aachener gleich viermal 30 Minuten gegen die Belgier testen. In der zurückliegenden Spielzeit rettete sich die Mannschaft von Edward Still – Bruder von Will Still, der als Trainer von Stade Reims zuletzt für Aufsehen sorgte – mit einem Punkt Vorsprung vor dem Abstieg.

Der vorläufige Plan in der Übersicht

17.06.2023, 14 Uhr: Trainingsauftakt (Stadion "Am Lindenplatz", Würselen)

21.06.2023, 19 Uhr: SV Eilendorf – Alemannia Aachen (Sportplatz an der Halfenstraße, Aachen)

24.06.2023, 14 Uhr: Germania Teveren – Alemannia Aachen (NG Perfumes Stadion, Geilenkirchen-Teveren)

25.06.2023 - 30.06.2023: Trainingslager (Ziel noch offen)

30.06.2023, 18 Uhr: Alemannia Aachen – KAS Eupen (Bertram-Mötrath-Stadion, Arnoldsweiler)