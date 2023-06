1. FC Bocholt: Noch ein Zugang - Elf-Tore-Mann kommt aus der Oberliga Westfalen

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Ein Stürmer kommt aus der Oberliga Westfalen, wo er in der beendeten Saison 15 Scorerpunkte sammelte.

Der Umbruch beim 1. FC Bocholt geht in großem Tempo weiter. Neben dem Abgang von Dario Schumacher zum TVD Velbert vermeldete der Regionalligist am Donnerstag auch einen Neuzugang.

Es handelt sich um Leon Gino Schmidt. Der 21-Jährige kommt von den Sportfreunden Lotten an den Hünting. Dort hatte er die vergangene Saison verbracht. Schmidt gehörte zum absoluten Stammpersonal in Lotte und kam an allen 34 Spieltagen der Oberliga Westfalen zum Einsatz. Die Bilanz des flexibel einsetzbares Offensivspielers: elf Tore, vier Vorlagen. Er war der beste Torschütze von SFL.

"Leon Gino ist ein sehr polyvalenter und technisch beschlagener Spieler. Trotz seines jungen Alters war er absoluter Leistungsträger bei Lotte. Seine Torgefahr wird uns im offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln oder in der Sturmspitze bereichern" sagt Christopher Schorch, Bocholts designierter Geschäftsführer Sport und Organisation, der als Kaderplaner zuständig ist. Der Verein habe Schmidt trotz "weiterer attraktiver Anfragen aus der Regionalliga" von seinem Weg überzeugen können.

Vor seinem Wechsel nach Lotte hatte Schmidt seine ersten beiden Seniorenjahre in der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel verbracht und bereits 21 Einsätze in der Regionalliga Nord gesammelt. In der neuen Saison werden weitere in der West-Staffel hinzukommen.

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand 1. Juni)

Zugänge: Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Florian Mayer (Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Dario Schumacher (TVD Velbert) Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)